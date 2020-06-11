IMF Başkanı: Dünya çapında 100 milyona yakın kişi aşırı yoksulluğa düşebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının neden olduğu krizin gelir eşitsizliğinde önemli bir artışa neden olabileceğini belirterek, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Georgieva, küresel ekonomi ve kapsayıcı ekonomik toparlanmaya ilişkin bir blog yazısı kaleme aldı.

Covid-19 krizinin en savunmasız kesimleri daha çok etkilediğini belirten Georgieva, krizin eğitimden yoksulluğun azaltılmasına kadar kalkınma alanında elde edilen kazançları tehlikeye atabileceğine işaret etti. Georgieva, "Yeni tahminler, dünya çapında 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceğini ve son 3 yılda yoksulluğun azaltılmasına yönelik elde edilen tüm kazanımları silebileceğini gösteriyor" dedi.

Mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar

Georgieva, düşük gelirli hanehalklarının virüs kaynaklı daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, bu kesimin işsizliğin yükünü taşıdığını ve uzaktan eğitimden yararlanma olasılıklarının da daha az olduğunu kaydetti.

Dünya genelinde hükümetlerin olağanüstü politika önlemleri aldığını hatırlatan Georgieva, "Küresel olarak bu zamana kadar uygulanan mali eylemlerin tutarı 10 trilyon dolar. Ancak krizin ciddiyeti göz önüne alındığında önemli ilave çabalar gerekir" yorumunu yaptı.