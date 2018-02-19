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Ekonomi

IMF Başkanı “Avrupa Para Fonu” önerisine sıcak bakıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat (DHA) –Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa İstikrar Mekanizması’nın, (ESM) Avrupa Para Fonu'na dönüşmesi ve fonun, Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre uygulamaya geçmesini önerisini, “Neden olma

19 Şubat 2018 12:49

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Şubat (DHA) –Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa İstikrar Mekanizması’nın, (ESM) Avrupa Para Fonu\'na dönüşmesi ve fonun, Avrupa Birliği (AB) yasalarına göre uygulamaya geçmesini önerisini, “Neden olmasın?” diye karşıladı.

Fransa ve Almanya tarafından desteklenen ve Avrupa Komisyonu’nun, hükümetlerin kontrolü altındaki ESM’nin meclis kontrolü altında işleyecek olan Avrupa Para Fonu’na dönüşmesi uygulamasıyla ilgili İsviçre Tages-Anzeiger gazetesine konuşan IMF Başkanı Lagarde, şunları söyledi:

\"Neden olmasın? Euro bölgesinin yaşadığı kriz bölgenin bağımsız, hızlı hareket edebilen ve katı kurallar altında çalışabilecek bir sisteme ihtiyacı olduğunu gösterdi. Mekanizmanın adı ikincil bir önem taşıyor. Eğer adını Avrupa Para Fonu koymak istiyorsanız, buyurun koyun.\"

Lagarde röportajında ayrıca, IMF\'nin rolünün ve etkisinin, son yıllarda Portekiz, İrlanda, Kıbrıs ve Yunanistan\'ı kurtarma faaliyetinde bulunulan bir bölgede zorla alınmış olduğu savlarını reddetti ve ekledi:

\"Biz bir bölgeye değil, 189 ülkeye hizmet veriyoruz ve bu Euro Bölgesi ülkelerini de kapsıyor. Eğer bu ülkeler ESM gibi diğer kriz mekanizmalarının da işin içinde olduğunu düşünüyorsa, eylem bu şekilde uygulamaya girecektir.\"

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