IMF Başkanı: 650 milyar dolar artırılan Özel Çekim Hakları ağustos sonuna kadar üye ülkelere dağıtılacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, 650 milyar dolar artırılan Özel Çekim Hakkları'nın (SDR) üye ülkelere Ağustos sonuna kadar dağıtılmasını içeren teklifini IMF İcra Kurulu'na sunacağını bildirdi.

Foreks'e göre IMF İcra Kurulu'nun SDR'de 650 milyar dolarlık artırımı desteklediğini belirten Georgieva, "SDR artırımı dünyaya ilaç gibi gelecek. SDR dağıtımı tüm üye ülkelerin likiditelerini ve rezervlerini artıracak, güven inşaa edecek, global ekonominin dayanıklılığını ve istikrarını destekleyecek" diye konuştu.

IMF son olarak 2009 yılında 250 milyar dolar büyüklüğündeki SDR rezervlerini global finansal kriz ile başa çıkmaları için üye ülkelere dağıtmıştı.