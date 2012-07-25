T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

IMF: Avrupa krizi Çin'i tehdit ediyor

Çin ekonomisinde büyüme bu yılın ikinci çeyreğinde son üç yılın en düşük düzeyine indi

25 Temmuz 2012 16:14

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro bölgesinde giderek kötüleşen borç krizinin Çin'in büyümesi açısından önemli bir tehlike yarattığını bildirdi.

IMF, Çin'in ayrıca ülke içinde de ekonomik tehditlerle yüzyüze olduğunu, emlak piyasasında beklenenden fazla olan düşüşün bu sorunlardan biri olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte IMF, Çin'in ekonomik anlamdaki tehditlere karşılık verebilecek mali olanaklara ve esnekliğe sahip olduğunu kaydetti.

Çin ekonomisinde büyüme bu yılın ikinci çeyreğinde son üç yılın en düşük düzeyine indi.  Haziran ayına kadarki üç ayın rakamlarına dayanılarak, ülke ekonomisinin yıllık genişleme oranı yüzde 7,6 olarak hesaplandı.

Uluslararası Para Fonu, Çin ekeonomisinin bu mali yılda yüzde 8 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.
Ancak IMF, Euro bölgesinde kötüleşen kriz karşısında tepkisiz kalınmasının bu oranı yarıya indirebileceği uyarısında bulundu. IMF, "Çin'in bu konuda herhangi bir tepki vermeyeceğini varsayarsak, küresel büyümedeki yüzde 1,75'lik yavaşlamaya karşılık, Çin ekonomisinde büyüme yüzde 4 kadar azalabilir" dedi.

Euro bölgesi, Çin ihracatı açısından en önemli pazarlardan biri. Bölgedeki borç krizinin tüketici talebini azaltmasından ve Çin'in bölgeye yaptığı ihracatı düşürmesinden kaygı duyuluyor.

Çin bankaları son birkaç yıldır küresel mali kriz karşısında ekonomik büyümeyi sürdürmek için rekor düzeylerde kredi veriyordu. Bu da ülkedeki emlak piyasasında patlama yaratmıştı. Ancak şimdi emlak fiyatlarında yaşanacak büyük bir düşüşün Çin'in genel ekonomisi üzerinde kötü etkiler yaratmasından kaygı duyuluyor.
 
Bu nedenle de, Pekin yönetimi, emlak piyasasında spekülasyonu önlemek ve piyasayı sakinleştirmek için bazı önlemler aldı. Bazı kentlerde bireylerin sahip olabileceği konut sayısının sınırlandırılması ve emlak alımlarında istenen peşin ödeme miktarının artırılması, birçok kentte emlak fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Ancak IMF, Çin emlak piyasasındaki yatırımların düzensiz bir şekilde azaltılmasının, inşaat, hafif sanayi kolları, elektrik gibi sektörlere de olumsuz şekilde yansıyarak ekonomik büyüme üzerinde önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

IMF ayrıca Pekin yönetiminin, borç düzeyleri kaygı uyandıran yerel hükümetleri kontrol altında tutması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Para Fonu, Çin'in büyümeyi teşvik etmek için yatırımlara bel bağlamaktan vazgeçmesini ve bunun yerine iç tüketim üzerinde odaklanmasını da tavsiye etti. (BBC Türkçe)

ETİKETLER

IMFkrizÇintehditbüyümeAvrupa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24