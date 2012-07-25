IMF: Avrupa krizi Çin'i tehdit ediyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Euro bölgesinde giderek kötüleşen borç krizinin Çin'in büyümesi açısından önemli bir tehlike yarattığını bildirdi.

IMF, Çin'in ayrıca ülke içinde de ekonomik tehditlerle yüzyüze olduğunu, emlak piyasasında beklenenden fazla olan düşüşün bu sorunlardan biri olduğunu kaydetti.

Bununla birlikte IMF, Çin'in ekonomik anlamdaki tehditlere karşılık verebilecek mali olanaklara ve esnekliğe sahip olduğunu kaydetti.

Çin ekonomisinde büyüme bu yılın ikinci çeyreğinde son üç yılın en düşük düzeyine indi. Haziran ayına kadarki üç ayın rakamlarına dayanılarak, ülke ekonomisinin yıllık genişleme oranı yüzde 7,6 olarak hesaplandı.

Uluslararası Para Fonu, Çin ekeonomisinin bu mali yılda yüzde 8 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.

Ancak IMF, Euro bölgesinde kötüleşen kriz karşısında tepkisiz kalınmasının bu oranı yarıya indirebileceği uyarısında bulundu. IMF, "Çin'in bu konuda herhangi bir tepki vermeyeceğini varsayarsak, küresel büyümedeki yüzde 1,75'lik yavaşlamaya karşılık, Çin ekonomisinde büyüme yüzde 4 kadar azalabilir" dedi.

Euro bölgesi, Çin ihracatı açısından en önemli pazarlardan biri. Bölgedeki borç krizinin tüketici talebini azaltmasından ve Çin'in bölgeye yaptığı ihracatı düşürmesinden kaygı duyuluyor.

Çin bankaları son birkaç yıldır küresel mali kriz karşısında ekonomik büyümeyi sürdürmek için rekor düzeylerde kredi veriyordu. Bu da ülkedeki emlak piyasasında patlama yaratmıştı. Ancak şimdi emlak fiyatlarında yaşanacak büyük bir düşüşün Çin'in genel ekonomisi üzerinde kötü etkiler yaratmasından kaygı duyuluyor.



Bu nedenle de, Pekin yönetimi, emlak piyasasında spekülasyonu önlemek ve piyasayı sakinleştirmek için bazı önlemler aldı. Bazı kentlerde bireylerin sahip olabileceği konut sayısının sınırlandırılması ve emlak alımlarında istenen peşin ödeme miktarının artırılması, birçok kentte emlak fiyatlarının düşmesine yol açtı.

Ancak IMF, Çin emlak piyasasındaki yatırımların düzensiz bir şekilde azaltılmasının, inşaat, hafif sanayi kolları, elektrik gibi sektörlere de olumsuz şekilde yansıyarak ekonomik büyüme üzerinde önemli etkiler yaratabileceği uyarısında bulundu.

IMF ayrıca Pekin yönetiminin, borç düzeyleri kaygı uyandıran yerel hükümetleri kontrol altında tutması gerektiğini vurguladı. Uluslararası Para Fonu, Çin'in büyümeyi teşvik etmek için yatırımlara bel bağlamaktan vazgeçmesini ve bunun yerine iç tüketim üzerinde odaklanmasını da tavsiye etti. (BBC Türkçe)