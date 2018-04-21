IMF, ‘aşırı ısınma' uyarısında bulundu; Mehmet Şimşek'ten yanıt geldi

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Paul Thomsen'in “Türk ekonomisinin aşırı ısındığına dair açık işaretler görüyoruz” şeklindeki yorumunu değerlendiren Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ekonominin bu sene yüzde 5.5 büyümesi yönündeki beklentinin bu tartışmaları ‘anlamsız’ kıldığını söyledi.

Dünya Bankası Bahar Toplantıları ve G20 görüşmeleri kapsamında ABD'nin başkenti Washington’da bulunan Şimşek, “Bu tartışma geçen sene yapılsa anlamlı olurdu çünkü Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana ortalama büyüme yaklaşık yüzde 4,8. Şimdi bunun 1,5 katından fazla büyürseniz, aşırı ısınma tartışmaları anlam kazanır. Ama şu da bir gerçek, geçen seneki yüksek büyüme sonrasında bu sene için bizim hükümet olarak Orta Vadeli Program'da öngördüğümüz büyüme hedefi yüzde 5,5. Yılın ilk çeyreğinde buna paralel bir büyüme söz konusu. Dolayısıyla aşırı ısınma vardıysa bu geçmişin hikayesi” dedi.

Türkiye’nin geçen sene izlediği ‘kısmi genişlemeci politikalar sayesinde güçlü bir büyüme gösterdiğini’ ifade eden IMF Avrupa Direktörü Thomsen, çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret ederek şu değerlendirmelerde bulunmuştu:

“Türk ekonomisinin aşırı ısındığına dair açık işaretler görüyoruz. Bunu siz de hedefin oldukça üstünde seyreden enflasyonda ve cari açıkta görebilirsiniz. Bu nedenle, bizim tavsiyemiz para politikasının sıkılaştırılması oldu.”