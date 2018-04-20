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Ekonomi

Erken seçim ekonomiyi nasıl etkiler? IMF'den ilk açıklama

“Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir”

20 Nisan 2018 23:57

Uluslararası Para Fonu (IMF) Avrupa Departmanı Direktörü Poul Thomsen, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erken yapılmasının ekonomi için olumlu olabileceğini belirterek, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir” dedi.

Thomsen, “Türkiye'de geçen sene kısmen genişlemeci politikalar sayesinde çok güçlü bir büyüme gördük. Ekonomiyi destekleyen politikalar darbe girişiminden sonraki belirsizlik nedeniyle yerindeydi. Politika reaksiyonu bence makuldu.” değerlendirmesini yaptı.

Güçlü büyüme, aşırı ısınma

Çok güçlü büyümenin aşırı ısınma riskini beraberinde getirdiğine işaret eden Thomsen, Türkiye ekonomisinin şu an potansiyelinin çok üzerinde büyüdüğünü vurguladı.

Thomsen, “Türk ekonomisinin aşırı ısındığına dair açık işaretler görüyoruz. Bunu siz de hedefin oldukça üstünde seyreden enflasyonda ve cari açıkta görebilirsiniz. Bu nedenle, bizim tavsiyemiz para politikasının sıkılaştırılması oldu.” dedi.

IMF Avrupa Departmanı Direktörü Thomsen, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin erkene alınmasına yönelik soruya, “Seçimlerin erken yapılması umarım piyasalardaki tüm belirsizliği giderir.” yanıtını verdi.

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