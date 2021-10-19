IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir

Sputnik'te yer alan habere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini ve bu durumun komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi ve Avrupa'yı da etkileyecek bir sığınmacı krizini daha da tetikleyebileceğini duyurdu.