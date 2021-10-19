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Dünya

IMF: Afganistan'daki ekonomik durum Türkiye ve Avrupa'daki sığınmacı krizini tetikleyebilir

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini açıkladı

19 Ekim 2021 16:18

IMF, Afganistan'da kötüleşen ekonomik durum konusunda uyarılarda bulunarak, mevcut ekonomik durumun Afganistan'a komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye ve Avrupa'ya yönelik sığınmacı akınını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan ekonomisinin bu yıl yüzde 30 daralabileceğini ve bu durumun komşu ülkelerin yanı sıra Türkiye'yi ve Avrupa'yı da etkileyecek bir sığınmacı krizini daha da tetikleyebileceğini duyurdu.

"İnsani krizlere yol açabilir"

IMF'in açıkladığı ekonomik görünüm güncellemesinde, Afganistan'ın dış yardıma bağımlı ekonomisinin 'ağır mali ve ödemeler dengesi krizleriyle karşı karşıya' olduğu belirtildi.
Raporda, "Yaşam standartlarında ortaya çıkan düşüş milyonları yoksulluğa itiyor. Bu insani bir krize yol açabilir" ifadelerine yer verildi.

"Kamu kaynaklarına ekstra yük"

IMF, Afganistan'daki kaosun potansiyel rakamlara olan etkisine ilişkin herhangi bir tahminde bulunmasa da 'Afgan mültecilerde bir artışı körüklediğini' söyledi.
 
Raporda, "Büyük bir mülteci akını, mültecilere ev sahipliği yapan ülkelerin kamu kaynaklarına yük bindirebilir, işgücü piyasasındaki baskılarını tetikleyebilir ve sosyal gerilimlere yol açarak uluslararası toplumun yardıma olan ihtiyacının altını çizebilir" denildi.
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