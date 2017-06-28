IMF ABD'nin büyüme tahminini düşürdü

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD'nin bu yılki tahmini ekonomik büyüme hızını revize ederek yüzde 2,3'ten yüzde 2,01'e indirdi. 2018 yılı tahminini de 0,4 puan düşüren IMF Amerikan ekonomisinin 2018'de de yüzde 2,1 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor. Para Fonu Amerikan yönetiminin büyüme hızını 2020 yılına kadar yüzde 3'ün üzerine çıkartma hedefine ulaşmasının zor olduğunu açıkladı.

Uluslararası Para Fonu'nun tahmin raporunda ekonomi politikalarında hata yapılmadığı takdirde bile bütçe planlamalarında öngörülen büyüme oranına ulaşma ihtimalinin düşük olduğu ve Amerikan ekonomisinin hedeflenen büyüme hızına ulaşmasının uzun süreceği belirtiliyor. IMF, ABD'de tam istihdama yaklaşılmış olması nedeniyle büyüme hızının sürdürülebilir şekilde ancak büyüme potansiyelinin artırılmasıyla hedeflenen orana çıkabileceğini duyurdu. Trump yönetimi, büyüme hızını kamu yatırımları ve vergi indirimi gibi klasik yöntemlerle artırmayı amaçlıyor.

Ekonomi politikalarındaki belirsizlik

IMF, Washington yönetiminin konjonktürü teşvik programının ayrıntılarını açıklamaması nedeniyle büyüme hızını revize ederken ek teşviklerin dikkate alınmadığını açıkladı. IMF'ye göre Amerikan nüfusunun yaşlanması ve iş gücü verimliliği artışının sınırlı kalması konjonktürü frenleyen faktörler arasında yer alıyor. IMF düşürmek durumunda kaldığı iyimser büyüme tahminini Trump yönetiminin vergi indirimi planlarına göre hesaplamıştı.

IMF uzmanları aynı zamanda Washington'un bütçe planlarını da kısmen gerçekçi bulmuyorlar. Kamu borçlarının azaltılıp altyapı yatırımlarının arttırılması gibi önlemleri olumlu karşılayan IMF kamu harcamalarındaki azalmadan dar ve orta gelirli kesimin etkilenecek olmasını ise eleştiriyor. Bu planın Amerikalılara güven ve refah getirme vaatlerine ters düştüğünü belirten IMF yetkilileri, sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini artırıp bütçe gelirlerinin milli gelir içindeki payını büyütecek vergi politikalarının daha isabetli bir tercih olacağını söylüyor.

DW/AFP/AG/HS

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