IMF: 2010'da toparlanma ihtimali düşük

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Dominique Strauss-Kahn, gelişmiş ekonomilerin bankalarındaki sorunlu varlıkları temizlemede çok yavaş davrandıklarını ve bunun küresel ekonominin 2010 yılında toparlanması olasılığını tehlikeye attığını söyledi.



Fon, küresel ekonominin bu yıl "Büyük Resesyon" yaşamasını ve daralmanın sıfırın altına inmesini bekliyor.



IMF Ocak ayında ekonominin bu yıl yüzde 0.5 büyümeyle bir anlamda yerinde sayacağını bildirmişti. Ancak Strauss-Kahn Şubat'ta yaptığı bir açıklamada, beklenenden kötü çıkan dördüncü çeyrek tahminleri üzerine Fon'un bu beklentiyi de düşürdüğünü söylemiş, "küresel ekonominin büyümesi negatif olabilir, ömrümüzde gördüğümüz en kötü performans" uyarısında bulunmuştu.



Strauss-Kahn, IMF'nin tahmininin hâlâ dünya ekonomisinin 2010 ortasında toparlanacağı yolunda olduğunu ancak bunun hükümetlerin teşvik paketlerini gecikmeden uygulamaya koymaları ve banka bilançolarını zehirli varlıklardan temizlemeleriyle mümkün olabileceğini söyledi.



Afrika ekonomilerini konu alan bir IMF konferansına katılan Strauss-Kahn, "Banka (yapılanmaları) cephesinde işler çok sürüncemede kalıyor. Birkaç ay daha böyle sürerse korkarım 2010'da toparlanma çok güçleşecek "dedi.



ABD'nin zehirli varlıklarını temizleme planına değinen IMF Başkanı, “ABD bunu tam olarak nasıl yapacağını açıklamalıdır" dedi ve bu konuyu cuma ve cumartesi günleri Londra'da yapılacak G-20 maliye bakanları toplantısına götüreceğini söyledi.



Bankaların ve sigorta şirketlerinin riskli varlıkları yüzünden uğrayacakları zararın sınırlandırılması, finansal sisteme olan güvenin yeniden tesisi için bu aşamada atılması gereken en önemli adım olarak görülüyor” dedi.



‘Yoksulların sesinin duyulmasını sağlamalıyız’



Dünya ekonomisinin büyük durgunlukta olduğuna işaret eden Strauss-Kahn, "dünyadaki finansal kurumlarının finansal sistemdeki risk algılamasının sürmesinin, tüketici ve ticari faaliyetlere güvenin çökmesiyle bir araya gelmesi, dünyanın her yerinde iç talebi düşürücü etki yapıyor" diye konuştu.



Uluslararası topluma, bu yıl yüzde 3 büyümesi beklenen Afrika'yı unutmamaları çağrısında bulunan Strauss-Kahn, "her ne kadar kriz Afrika kıyılarına yavaş ulaşsa bile, ancak geldiğini ve etkisinin ciddi olacağını biliyoruz. Yoksulların sesinin duyulmasını sağlamalıyız" ifadesini kullandı.



Krizin Afrika'nın ekonomisini ve son 10 yılda sağlanan sosyal başarıyı tehdit ettiğini ve milyonlarca insanın tekrar yoksulluğa sürükleneceğini vurgulayan Strauss-Kahn, "bu yalnızca ekonominin büyümesini ve hane halkının gelirini korumakla ilgili değil, aynı zamanda sosyal patlamalar, belki de savaş tehdidiyle ilgili" diye konuştu.



Ekonomik ve finansal şokların Afrika ekonomisinin büyümesine etkisinin ciddi olacağı, finansal akışın, ticari finansın daha da zorlaşacağı ve pahalılaşacağı, Afrika'da borsa ve bono piyasalarına yabancı yatırımın düşeceği uyarısında bulunan Strauss-Kahn, "dünyadaki büyüme neredeyse durma noktasına geldiği için Afrika ürünlerine talep geriliyor. Turizm geliri, dünyada her yerinde tüketiciler kemer sıkması nedeniyle muhtemelen düşecek" diyerek sözlerini tamamladı.



Tanzanya Devlet Başkanı Jakaya Kikwete de küresel krizin Afrika için büyük tehlike yarattığını ve hatta zor elde edilen sosyal ekonomik kazanımların yok olacağı tehlikesi bulunduğunu ifade etti.