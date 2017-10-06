İmecik Köyü’ndeki tarlalara 'bilerek' atık döktüler, olaylar bizim dışımızda gelişti dediler!

Antalya’da, Baturay ve Mistelya isimli atık arıtma şirketlerinin, atık çamurları atık tesisi yerine 'kaçak' bir şekilde Korkuteli ilçesine bağlı İmecik Köyü’ndeki tarım arazilerine döküldü. Köylülerin şirketlere açtığı dava 4 Ekim'de görüldü. Davada, söz konusu atıkların şirket tarafından döküldüğü kesinleşti. Şirket yetkilileri olayın, kendi inisiyatifleri dışında geliştiğini iddia etti.

Dava duruşmasına katılan ve adı geçen şirkette 16 ay çalışan tanık T. D. beyanında, “Çalıştığım dönem içinde şirket sahibi H.S. beni yanına alıyordu. Kamyon ile köydeki boş arazilere değişik illerden getirdiği kanalizasyon atıklarını döküyordu. Kamyonu dökmeye giderken beni de yanına alıyordu. Atıkları döktüğümüz arazi sahiplerinin kiminin haberi var, kiminin yoktu" dedi.

A Platformu: Atıklar, geri kazanım amaçlı tesise dökülmelidir

Antalya Isparta Burdur Denizli Kaş Platformu (A Platformu) yaptığı açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu (ASAT) Genel Müdürlüğünün arıtma çamurları, Antalya Korkuteli’ne bağlı İmecik Mahallesine yapılan Arıtma çamurlarının imhası ve geri kazanımı amaçlı tesise dökülmesi gerekmektedir" ifadesi kullanıldı.

A Platformu yaptığı basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Tesise dökülmesi gereken atıkların kaçak olarak İmecik’teki tarım alanlarına kaçak ve izinsiz olarak dökülmesi sonucu köylülerin şikayeti üzerine savcılığın “çevreyi kasten kirletme” suçuyla açtığı davanın duruşması 4 Ekim 2017’de yapıldı.

Atık döken kamyonlar Baturay ve Mistelya Şirketine aitti

Baturay ve Mistelya adına kayıtlı kamyonlar, İmecik tarlalarına atık dökerken jandarma birkaç kez yakalamış ve tutulan tutanaklarla savcılık tarafından dava açılmıştı. Şirket sahibi, atıkları şoförlerin döktüğünü ve kendisinin bilgisi olmadığı şeklinde mahkemeye beyanda bulunmuştu.

Duruşmaya katılan yeni tanık şirket sahibinin bizzat kamyon sürerek arazilere atık döktüğünü birçok kez gördüm dedi.

Ancak, duruşmaya katılan ve adı geçen şirkette 16 ay çalışan tanık T. D. beyanında “Çalıştığım dönem içinde şirket sahibi H.S. beni yanına alıyordu. Kamyon ile köydeki boş arazilere değişik illerden getirdiği kanalizasyon atıklarını döküyordu. Kamyonu dökmeye giderken beni de yanına alıyordu. Atıkları döktüğümüz arazi sahiplerinin kiminin haberi var, kiminin yoktu. Hamdi Sarıca’nın bizzat kendinin kamyon sürerek arazilere atık döktüğünü birçok kez gördüm. Atık döken Şoförler de şirket sahibi H. S.’nın talimatıyla atık dökmeye gidiyordu.

TÜBİTAK “tehlikeli ve zararlı atık” demişti

Savcılığın TÜBİTAK’a tahlil için gönderdiği atıkların içinden zararlı 4 ağır metal tespit edildi. Çinko, nikel, krom ve bakırın tespit edildiği atıklarda kurum "zehirli ve tehlikeli atık" raporu vererek "Arıtma çamurları, ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen teknik usullere aykırı olarak ve çevreye zarar verecek şekilde tarım arazilerine dökülmüştür. Ham arıtma çamurlarının toprakta kullanılması yasaktır" dedi.

Bilirkişi: Besin zinciri insanlara ve hayvanlara ulaşır, yer altı sularına karışır



Bilirkişi raporunda toprakta bulunan ağır metaller, besin zinciri yoluyla havanlara ve insanlara ulaşır denildi.

Bilirkişi yaptığı incelemede şu tespitleri yaptı:

Besin zincirine ulaşan ağır metaller kimyasal veya biyolojik olarak bünyeden atılamazlar ve akümüle (birikim) olurlar. Ağır metaller, yüksek konsantrasyonlarda toksik etki meydana getirerek ağır metal zehirlenmesine sebep olabilmektedir.

Toprakta sulama, gübreleme gibi nedenlerden biriken ağır metaller, bağlı durumdan serbest hale geçtiklerinde, hareket edebilmekte ve böylece yer altı suyuna ulaşabilmektedir.

Yapılan araştırmalar da ağır metallere maruz aklan insanlarda da ruhsal ve nörolojik etkilere bağlı davranış bozuklukları görülmektedir.

