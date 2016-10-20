IMDB karar veremedi; Erdoğan için 'diktatör' ifadesini yine kaldırdı

Dünyanın en geniş internet tabanlı film sitesi IMDB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin tanıtımından kaldırdığı 'Diktatör' ifadesini yeniden kullandı. Site, ifadeyi daha sonra tekrar kaldırdı.

Sitede, 'Reis' filminin tanıtımında, "2014'ten bu yana Türkiye'nin başkanı olan Türk diktatör Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatıyor" ifadelerini gelen tepkiler üzerine 'diktatör' kelimesi yerine 'politikacı' ifadesi kullanılmıştı. Ancak daha sonra IMDB üzerinden yapılan son bir değişiklikle 'Diktatör' ifadesi yeniden eklenmişti. Site daha sonra tekrar değişikliğe giderek bu ifadeyi kaldırdı.