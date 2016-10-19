IMDB Erdoğan için yeniden 'diktatör' dedi

Dünyanın en geniş internet tabanlı film sitesi IMDB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin tanıtımından kaldırdığı 'Diktatör' ifadesini yeniden kullandı.

IMDB karar veremedi; Erdoğan için 'diktatör' ifadesini yine kaldırıldı

Sitede, 'Reis' filminin tanıtımında, "2014'ten bu yana Türkiye'nin başkanı olan Türk diktatör Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatıyor" ifadelerini gelen tepkiler üzerine 'diktatör' kelimesi yerine 'politikacı' ifadesi kullanılmıştı. Ancak 12 saat önce IMDB üzerinden yapılan son bir değişiklikle 'Diktatör' ifadesi yeniden eklendi.