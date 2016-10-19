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Kültür-Sanat

IMDB Erdoğan için yeniden 'diktatör' dedi

IMDB, daha önce tepkilerden dolayı 'diktatör' kelimesini kaldırmıştı

19 Ekim 2016 13:21

Dünyanın en geniş internet tabanlı film sitesi IMDB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hayatını konu alan 'Reis' filminin tanıtımından kaldırdığı 'Diktatör' ifadesini yeniden kullandı.

IMDB karar veremedi; Erdoğan için 'diktatör' ifadesini yine kaldırıldı

Sitede, 'Reis' filminin tanıtımında, "2014'ten bu yana Türkiye'nin başkanı olan Türk diktatör Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatını anlatıyor" ifadelerini gelen tepkiler üzerine 'diktatör' kelimesi yerine 'politikacı' ifadesi kullanılmıştı. Ancak 12 saat önce IMDB üzerinden yapılan son bir değişiklikle 'Diktatör' ifadesi yeniden eklendi.

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diktatörIMDBReis filmi

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