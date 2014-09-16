İMC TV, trans gazeteci Michelle Demishevich'i işten çıkardı

İMC TV, trans gazeteci Michelle Demishevich’i “iş ahlakına uygun davranmadığı” gerekçesiyle işten çıkardı. Demishevich, “Yüz kızartıcı bir suç işlediğimden ya da gazetecilik faaliyetlerimden dolayı değil, kadın kimliği üzerinden uygulanan bir şiddet ile işten çıkartıldım. Bu çok gurur kırıcı” diye konuştu.

Trans gazeteci Michelle Demishevich, 2 yıldan beri İMC TV’de muhabirlik yapıyordu.

'Köpeklerim açlıktan öldü'

Sigortasız ve geçimini sağlamaya yetmeyecek bir maaşla çalıştırıldığını söyleyen Demishevich, aldığı ücrette iyileştirme istemesinin ardından uzun süre mobbinge maruz kaldığını belirtti. 7 aylık süreçte, yaşadığı birçok zorluğa rağmen işten ayrılmadığını söyledi.

Daha önce de ekonomik olarak zorluklar yaşadığını söyleyen Demishevich, “Çocuğum gibi gördüğüm 4 köpeğimi ikişer gün arayla toprağa gömdüm. Köpeklerim açlıktan öldü ama ben yine de mobbinge karşı direndim. Bu süreçte seks işçisi olmayı hiç düşünmedim. Seks işçiliğinin karşısında değilim ama benim gazetecilik yapmam bir trans aktivizmiydi” diye konuştu.

'Habere gitmek için

kameramanların peşinden koştum'

Aris Nalcı’nın haber müdürü olduğu dönemde çok yoğun çalıştığını söyleyen Demishevich, “Son 7 ayda bir kez bile habere gönderilmedim. Haber yapmak için kameramanların peşinden koşuyordum” diye konuştu.

'Rapor 5 dakikalık iş, hazırlarız'

İşten gönderilme biçimini de anlatan Demishevich, “Genel Müdür beni odasına çağırdı. İnsan Kaynakları Müdürü de odadaydı. ‘Cinsiyet kimliğinizle sorunumuz yok ama işyerindeki davranışlarınız iş ahlakına uygun değil” dediler ve benden işten kendi gerekçelerimle ayrıldığımı ve özlük haklarımdan vazgeçtiğimi belirten bir belgeyi imzalamamı istediler. Avukatlarımla hukuki süreç başlatacağımı ve ellerinde iddialarına ilişkin bir belge olmadığını söyledim. Bana ‘5 dakikalık iş, bir rapor hazırlarız’ dediler. Bu kadar ahlaksızca bir iş yapan kişiler, ahlaksızlık iddiasıyla işten kovuyorlar. Yüz kızartıcı bir suç işlediğimden ya da gazetecilik faaliyetlerimden dolayı değil, kadın kimliği üzerinden uygulanan bir şiddet ile işten çıkartıldım. Bu çok gurur kırıcı” ifadelerini kullandı.

'Habere giderken kırmızı ruj sürmesen?'

Demishevich, “Kıyafetim, makyajımla ilgili uyarılar alıyordum. Ben gideyim diye yapılan uyarılar olduğunun farkındaydım. Habere giderken, ‘saçların çok mu sarı olmuş?’, ‘bari habere giderken kırmızı ruju fazla sürmeseydin’, ‘giydiğin kıyafet biraz fazla mı uygunsuz?’ gibi sorularla karşılaştığını ifade etti.

'Alkışlarla uğurlandım'

Çalışma arkadaşlarından destek gördüğünü söyleyen Demishevich, “Binadan ayrılırken arkadaşlarımın alkışlarıyla uğurlandım” diye konuştu.