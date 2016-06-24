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İMC TV Haber Müdürü Hamza Aktan'a yazmadığı ve paylaşmadığı Tweet'lerden suçlama

İddianamede Hamza Aktan hakkında bir yıldan 5 yıla kadar hapis isteniyor

24 Haziran 2016 01:51

Twitter'daki paylaşımları gerekçe gösterilip 30 Nisan'da evi basılarak gözaltına alınan İMC TV Haber Müdürü Hamza Aktan hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianamade, Aktan'ın yazmadığı ve paylaşmadığı Tweet'lere de yer verildi. Aktan hakkında örgüt propagandasından bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası isteniyor.

imctv.com.tr'nin haberine göre; Cumhuriyet Savcısı Ahmet Demirhüyük'ün hazırladığı 3 sayfalık iddianamede, biri 30 Eylül 2015'te, diğerleri 11 Ocak'la 18 Ocak 2016 tarihleri arasında yazılmış 9 tweet alıntılandı ve bunların Hamza Aktan tarafından paylaşıldığı öne sürüldü.

 

"O Tweet'leri ilk kez gördüm"

 

Ancak örgüt propagandasına kanıt olarak gösterilen bu tweetler Aktan'a ait değildi. Aktan, savcının iddianamede yer verdiği bazı Tweet'leri kendisinin yazmadığını ve paylaşmasının da mümkün olmadığını vurguladı. Aktan, "Benim olduğu öne sürülen tweet'leri ilk kez iddianamede gördüm. Üstelik o dönemde Twitter'ı hiç kullanmadım bile" dedi. 

Aktan, “3 Ekim 2015 ile 26 Şubat 2016 arasında yaklaşık 5 aylık bir dönemde Twitter'da tek bir mesaj yazmadım. Ancak iddianamede Ocak 2016'ya ait 8 tweet'i benim paylaştığım öne sürülüyor. İnanılır gibi değil” dedi. 

Aktan gözaltına alındığında sokağa çıkma yasağının uygulandığı Cizre'yle ilgili haberleri paylaştığı ve koruculuk sistemiyle ana akım medyayı eleştirdiği tweetlerden sorgulanmıştı. Suçlamaya konu edilen Tweet'lerden biri BBC'nin Cizre ile ilgili bir haberiydi.

 

İngilizce Tweet'e yanlış çeviri

 

İddianamedeki dikkat çeken bir başka nokta, Aktan'ın İngilizce yazdığı bir Tweet'inin Türkçe'ye yine yanlış çevrilmesi oldu. 

10 Eylül 2015’te Cizre’yle ilgili Tweet’te “Locals and Kurdish politicians are calling on EU & UN to act as the situation has already reached to a very dangerous level (Bölge halkı ve Kürt siyasetçiler, durum çok tehlikeli bir seviyeye ulaştığı için AB ve BM’ye harekete geçmeleri çağrısı yapıyor.”) diye yazan Aktan'ın bu Tweet'i, “AB ve BM’ye çağrıda bulunuyoruz. Yerli halk ve Kürt siyasetçiler açısından durum çok kötü seviyeye ulaşmıştır” diye çevrildi. 

Bu yanlışın 30 Nisan'daki polis sorgusunda da yapıldığını ve bunu o zaman düzelttirdiğini söyleyen Aktan, iddianamede bu yanlışın tekrarlanmasına anlam veremediğini ifade etti. 

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede, Aktan hakkında örgüt propagandası yapma suçlamasıyla bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası istendi. 

30 Nisan'da adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Aktan'ın ilk duruşması 27 Ekim'de görülecek.

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