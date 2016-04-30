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İMC TV Haber Müdürü Hamza Aktan gözaltına alındı

"İnsanın gerçekten sinir sistemi zor tahammül ediyor, hafızası zor alıyor"

30 Nisan 2016 16:35

İMC TV Haber Müdürü Hamza Aktan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Gözaltına alınan Aktan, Aksaray'da bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü. Sosyal medya sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Aktan'ın bu yönde ifadesinin alınmaya başlandığı öğrenildi.

 

"Nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyet?"

 

İMC TV Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç, Aktan’ın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar nedeniyle gözaltında olduğunu söyleyerek “Zaten başından itibaren hem imc’ye yönelik, hem de gazetecilerin basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir kıskaç ve baskı var. Bu da onun bir devamı ve böyle devam ediyor maalesef. Basın ve ifade özgürlüğü konusunda zaten sıralaması sonlarda olan Türkiye, sırasını biraz daha aşağılara çekmiş olacak böylece" dedi.

Söyleyecek söz bulamadığını belirten Burç “Nasıl bir anlayış, nasıl bir zihniyet, tümüyle tek ses, tek devlet, tek millet, tek medya, tek tip insan, tek düşünce... Herkesin tekleştirilmek istendiği bir dünyayla karşı karşıyayız. İnsanın gerçekten sinir sistemi zor tahammül ediyor, hafızası zor alıyor” diye konuştu. “Bir insan sosyal medyada, sosyal sorumluluk gereği hatta paylaştığı ifade ve düşünceleriyle ilgili gözaltına alınıyor, hem de terörle mücadele şubesi tarafından. Söylenecek söz yok gerçekten” diyen Burç “Çok açık ve net faşizmle karşı karşıyayız” diye devam etti. 

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