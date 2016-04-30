İMC TV Haber Müdürü Hamza Aktan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Sabah saatlerinde, Twitter'da Cizre'yle ilgili paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen İMC TV Haber Müdür Hamza Aktan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aktan'ın avukatı Dilan Öğüz Canan, BBC Türkçe'ye açıklamasında, sabah TSİ 05.20'de evine yapılan polis baskınında gözaltına alınan müvekkilinin 'terör propagandası yapmakla' suçlandığını söyledi ve çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını ifade etti.

İMC TV internet sitesinin haberine göre Hamza Aktan, serbest bırakılmasının ardından "Bu karara sevinemiyorum. Gözaltı biçimi de adli kontrol de bir cezalandırmadır" dedi.

Canan, Aktan'a sorgusunda geçen yıl Cizre'deki operasyonlarla ilgili attığı tweet'lerin sorulduğunu söyledi.

Canan, Aktan'a sorgusunda BBC'nin İngilizce yayınlarının, geçen yıl Cizre'de yaşananlarla ilgili yorum ve görsel paylaşmak isteyen okurlara yaptığı çağrıyı tweet olarak göndermesinin de sorulduğunu aktardı.

Canan, Aktan'ın paylaştığı bu tweet'te BBC internet sitesinde yer alan çağrının ekran görüntüsü ve Aktan'ın Türkçe olarak yazdığı "BBC, şu an Cizre'de olanlardan görüntü ve bilgi varsa kendileriyle paylaşmalarını istiyor. İletişim bilgileri şöyle:" mesajının yer aldığını ifade etti.

İngilizce mesajlar

Avukatın aktardığına göre, Hamza Aktan'a sorgusunda sorulan ikinci tweet de yine geçen yıl İngilizce olarak attığı ve Türkçesi "Bölge halkı ve Kürt siyasetçiler, durum çok tehlikeli bir seviyeye ulaştığı için AB ve BM'ye harekete geçmeleri çağrısı yapıyor" mesajı oldu.

Hamza Aktan'ın avukatı Dilan Öğüz Canan, bu tweetler nedeniyle müvekkilinin "Uluslararası düzeyde Türkiye'yi kötüleme, haksız duruma düşürmekle" suçlandığını söyledi.

Canan, Aktan'a ayrıca gazeteciler Mutlu Çiviroğlu ve Nurcan Baysal'ın bölgedeki gelişmelerle ilgili attıkları tweetleri neden RT ettiğinin de (tekrar paylaştığı) sorulduğunu belirtti.

Sendikalardan kınama

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), DİSK Basın-İş ve Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Hamza Aktan'ın gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yaptıkları ortak basın açıklamasında "Aktan'ın gözaltına alınması, ifade özgürlüğüne yeni bir saldırı olarak görüyoruz. Meslektaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz" dendi.

Evrensel gazetesine konuşan İMC TV Genel Yayın Koordinatörü Eyüp Burç, "Zaten başından itibaren hem imc'ye yönelik, hem de gazetecilerin basın ve ifade özgürlüğüne yönelik bir kıskaç ve baskı var. Bu da onun bir devamı ve böyle devam ediyor maalesef" dedi.

İMC TV'nin TÜRKSAT uydu yayını, "PKK/KCK propagandası yaptığı" iddiasıyla Şubat ayında kesilmişti. Kanal yayınlarına Hotbird uydusu ve internet aracılığıyla devam ediyor.

Avukat Dilan Öğüz Canan, BBC Türkçe'ye ilgili tweetlerin aşağıdakiler olduğunu söyledi:

Hamza Aktan, BBC'nin İngilizce yayınlarında paylaşılan mesajı tweet olarak attı.