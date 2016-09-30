İMC TV de kapatıldı

Hükümetin, olağanüstü hal uygulaması kapsamında çıkardığı bir kanun hükmünde kararnameyle kapatılan 12 televizyon kanalı arasında İMC televizyonunun da bulunduğu bildirildi.

İMC TV ve Hayatın Sesi'nin yayın yapmaya devam ettikleri internet sitelerine erişim de engellendi.

Bunun yanı sıra ismi kapatılan radyo kanalları arasında yer almayan Özgür Radyo'nun internet sitesi de erişimi engellenen siteler arasında yer aldı.

Özgür Radyo'nun yayını radyo üzerinden devam ediyor.

İMC TV bugün yaptığı açıklamada kararın gerekçesinde, "milli güvenliği tehdit eden yapı, oluşum ve gruplar ile terör örgütlerine aidiyeti belirlenen kanallar" ifadesinin kullanıldığını belirtiyor.

Kanal, kapatma kararını, "ifade özgürlüğüne vurulmuş bir darbe" olarak nitelerken, "Tamamen hukuk dışı olan suçlamayı kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayatın Sesi ve İMC televizyonları, YouTube üzerinden canlı yayın yaparak izleyicilerine ulaşmaya çalışıyor.

Dün verilen karar ile lisans sözleşmeleri iptal edilen kanalların internet sitelerinin kapatılmasıyla ilgili yazıda ise, sitelerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından "idari tedbir" uygulanarak kapatıldığı belirtildi.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası kapatılan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın tüm yetkileri BTK'ya devredilmişti.

Çıkarılan KHK kararname ile dün 12 televizyon ve 11 radyo kanalının kapatılmasına karar verilmişti.

Bunların arasında bundan bir buçuk yıl önce yayına başlayan Türkiye'nin ilk Kürtçe çocuk televizyon kanalı Zarok TV ve Alevilerin televizyonu olarak bilinen TV 10 da bulunuyor.

Alevi dernekleri, TV 10'un kapatılmasına tepki göstermiş ve kanala giderek açıklama yapmışlardı.