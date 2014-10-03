İmarsız Pembelik Barajı ve HES'e durdurma

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, "Dersim-Elazığ sınırındaki Peri Suyu üzerinde yapılmaya başlanan Pembelik Barajı ve HES projesinin imar planları olmadığı gerekçesiyle inşaatlarını durdurma" kararı aldı.

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım, "inşaatı devam eden Pembelik Barajı ve HES projesinin onaylı imar planlarının bulunup bulunmadığını, imar planları bulunmuyorsa baraj inşaatının mühürlenerek durdurulması" talebiyle dava açmıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, Elazığ 1. İdare Mahkemesi, "Bilgin Enerji'nin söz konusu projesinin olduğu bölgenin imar planları bulunmadığı için oy birliğiyle inşaat için durdurma" kararı verdi.

"Mahkeme kararınca baraj ve HES inşaatının acilen mühürlenmesi gerektiğini" belirten Yıldırım, "Peri suyu üzerindeki işletmeye açılan Tatar Barajı ve HES, Seyrantepe Barajı ve HES, Uzunçayır Barajı'nın da imar planları olmadığı için de mühürlenmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.