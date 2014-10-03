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Çevre

İmarsız Pembelik Barajı ve HES'e durdurma

Pembelik Barajı ve HES projesinin onaylı imar planı bulunmuyorsa baraj inşaatının durdurulması talebiyle açılan dava sonucunda mahkeme inşaatı durdurma kararı aldı

03 Ekim 2014 19:08

Elazığ 1. İdare Mahkemesi, "Dersim-Elazığ sınırındaki Peri Suyu üzerinde yapılmaya başlanan Pembelik Barajı ve HES projesinin imar planları olmadığı gerekçesiyle inşaatlarını durdurma" kararı aldı. 

Dersim Kültürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım,  "inşaatı devam eden Pembelik Barajı ve HES projesinin onaylı imar planlarının bulunup bulunmadığını, imar planları bulunmuyorsa baraj inşaatının mühürlenerek durdurulması" talebiyle dava açmıştı.

Bianet'te yer alan habere göre, Elazığ 1. İdare Mahkemesi, "Bilgin Enerji'nin söz konusu projesinin olduğu bölgenin imar planları bulunmadığı için oy birliğiyle inşaat için durdurma" kararı verdi.

"Mahkeme kararınca baraj ve HES inşaatının acilen mühürlenmesi gerektiğini" belirten Yıldırım, "Peri suyu üzerindeki işletmeye açılan Tatar Barajı ve HES, Seyrantepe Barajı ve HES, Uzunçayır Barajı'nın da imar planları olmadığı için de mühürlenmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi. 

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