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Çevre

İmara açılan Yassıada'nın şekli de değişti

"Haftiyatın bir kısmı denize dökülürken önemli bir bölümüyle de dolgu alanlar yapıldı"

09 Şubat 2016 19:23

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, imara açılan Yassıada'da 2015'ten beri süren inşaa faaliyetlerini kaleme aldı. Yassıada'nın katledildiğini söyleyen Işık, "4 ayda yaklaşık 800 bin ton hafriyat yapıldı. Bu hafriyatın bir kısmı denize dökülürken önemli bölümüyle de dolgu alanlar yapıldı. Yani adanın topoğrafyası da değiştirildi." dedi.

Candaş Tolga Işık'ın "Yassıada'nın şekli de değişti" başlığıyla yayımlanan (9 Şubat 2016) yazısından ilgili bölüm şöyle: 

"Aşağıda Yassıada’nın 1 buçuk yıl önce helikopterden çekilmiş özel bir fotoğrafını görüyorsunuz... Hemen altındaki ise malumunuz olan son hali.... Demokrasi Adası haline getireceğim derken katledilen Yassıada’yı geçtiğimiz hafta Türkiye Posta’dan öğrendi. Haberin yayınlandığı günden beri okuyucularımızdan sayısız mail geldi. onlardan bir tanesi projeyi yakından takip eden ve bu kıyıma isyan eden ancak çaresiz bir “yetkili” isimdi.

Bu okuyucu dostumuz önceki gün bana ulaştı ve Marmara Denizi’nin nasıl şantiyeye dönüştüğünü anlattı. “Yassıada’daki tescilli çam ağaçları hariç bütün ağaçlar kesildi. Ancak kıyım sadece ağaç kesiminden ibaret değil” diye başladı söze ve devam etti: “Fotoğraflara dikkat edin... 

Adanın şekli de değişti. Çünkü 4 ayda yaklaşık 800 bin ton hafriyat yapıldı. Bu hafriyatın bir kısmı denize dökülürken önemli bölümüyle de dolgu alanlar yapıldı. Yani adanın topoğrafyası da değiştirildi.” Fotoğraflara dikkatli bakınca fark ediyorsunuz ki sahiden adanın şekli değişmiş, adeta silindirle Yassıada’nın üzerinden geçilmiş"

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