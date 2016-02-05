İmara açılan Yassıada'da ağaç kalmadı!

Marmara Denizi’nde İstanbul’a 13 kilometre uzaklıkta olan ve imara açılan Yassıada'da 2015'ten beri süren inşaa faaliyetleri sonunda ağaç kalmadığı görüldü.

27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanıp idam edildikleri Yassıada, Mayıs 2015'de imara açıldı. Posta gazetesinden Levon Bağış'ın çektiği fotoğraflar adada neredeyse hiç ağaç kalmadığını gösteriyor. Fotoğraflar 5 yıldızlı otel, lokantalar, camii, kütüphane, konferans merkezi, müze ve sergi salonları yapılan adadaki ağaç kıyımı ortaya koydu.