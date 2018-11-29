İmara açılacak ağaçlık arazi, mahkeme kararıyla kurtuldu

İsmail AKKAYA- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA\'da, Meram Belediyesi\'nce vakıftan takas karşılığı alınan, 135 milyon liraya satılarak, imara açılması planlanan, çoğu yeni dikilmiş fidanlardan oluşan, yaklaşık 160 bin metrekarelik ağaçlık arazi, davalık oldu. Meram\'da yaşayan avukat Tevfik Buğdaycı\'nın doğaya zarar verilmemesi için açtığı dava sonucu 2\'nci İdare Mahkemesi\'nce imar planının iptaline karar verildi.

Cemiyeti Hayri Vakfı tarafından merkez Meram ilçesine bağlı Köyceğiz Mahallesi\'ndeki arsasının bir kısmı, Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsü yapılması için bağışlandı. Geri kalan, kentin tamamen görülebildiği manzaraya sahip, badem ağaçları dikili, engebeli arsa da Şükran Mahallesi\'ndeki 38 dükkan karşılığında Meram Belediyesi\'ne takasla verildi. Belediye tarafından imara açılması planlanan, yaklaşık 160 bin metrekarelik arsa, 135 milyon liraya satılmak üzere ihaleye çıkılırken, katılım olmadı. Arsa ve bölgeyle bağlantısı bulunmayan avukat Tevfik Buğdaycı da bu durumdan haberdar olunca ihale ve imar planı değişikliğinin iptali için dava açtı. 2\'nci İdare Mahkemesi\'nde görülen dava için bilirkişi raporu hazırlandı.

3\'ÜNCÜ DERECE SİT ALANI

Bilirkişi raporunda; arazinin daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nca \'Konya- Karaman Çevre Düzeni Planı\'nda \'ağaçlandırılacak alan\' olarak belirlendiği; ancak sonra \'kentsel gelişme alanı\'na dönüştürüldüğü kaydedildi. Arazi içinde kuru dere yatağının bulunduğu, sağlık tesisi, ortaokul ve konut alanı gibi fonksiyonların orta kısımlarından dere alanının geçtiği, dere alanlarından 10 metre koruma bandı oluşturulduğunda kalan alanların yapılaşmaya uygun olmadığı belirtildi. Bölgenin, yerel rüzgar gedavetin doğuş alanı olduğu da kaydedildi. Arazinin 3\'üncü derece sit alanı olduğu ve 3 katlı yapılacağı, komşu parsellerde ise 1 kat yapıldığı için planlama yöntem ve tekniklerine, şehircilik ile planlama esaslarına, plan bütünlüğüne, doğal sit alanı bütününü olumsuz etkileyeceği ve rant elde etme arzusuna hizmet eden planın kamu zararına yol açacağı için kamu yararına uygun olmadığına değinildi.

Bunun üzerine İdare Mahkemesi tarafından kasım ayında imar planının iptaline karar verildi.

\'20 YIL SONRA MERAM\'DA YEŞİL KALMAYACAK\'

Arazinin imara açıldığını tesadüfen öğrendiğini, doğanın katledilmemesi için vatandaş olarak dava açtığını belirten avukat Tevfik Buğdaycı, \'\'Bu arazı Konya\'daki huzurevinin arkasındaki engebeli bir arazi. Vakfın ağaçlandırma alanıdır. Vakıf ağaçların bakımı ve çevrenin korunması için işçi görevlendirdi. Burası imara açık alan değildi. Gedavet rüzgarlarının geçtiği bir alandır. Meram\'ın yeşilliğinin bozulmaması için de bu bölgelerde 1 kat yapılaşmaya izin verilirken, kenti tamamen göreceğiniz manzaraya sahip bu alanda 3 kat yapılaşma düşünüldü. Tesadüfen öğrenip, hukuka aykırı olduğu ve doğanında korunması için dava açtım\" dedi.

Tevfik Buğdaycı, dava açılan 2\'nci İdare Mahkemesi\'nce bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda imar planının iptal edildiğini belirtti. Buğdaycı, \'\'Ben bir vatandaş olarak görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim. Konya için nerede böyle hukuka aykırılık varsa mücadele etmeye çalışıyorum. 135 milyona satacaklardı. Dolayısıyla Meram Belediyesi, para kazanmak amacıyla Konya\'yı katledici işler yapıyor. 20 yıl sonra Meram\'da yeşil kalmayacak. Davayı kazandıktan sonra birçok insan arayıp teşekkür etti. Bizim mücadelemiz yemyeşil bir Konya için. Zaten Meram\'da elimizden giderse Konya\'da hiçbir şey kalmaz. O yüzden Konya\'da güzel bir şehirde yaşamak için çocuklarımıza miras bırakmak için bu davayı açtım. İnşallah bu imar planın iptalinden sonra Meram Belediyesi rant hesaplarını bırakır ve burayı çok güzel bir şekilde ağaçlandırır. Bizler de gelip ağaç dikeriz. Yemyeşil bir Konya\'da yaşamak istiyoruz. Başka da bir şey istemiyoruz. Bu karara Meram Belediyesi\'nin de itiraz etme hakkı var\'\' diye konuştu.



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