İmar Affı kapsamında 7,2 milyon kaçak yapıya ruhsat verildi

İmar Affı kapsamında 7,2 milyon kaçak bağımsız yapı ruhsatlandırıldı. İmar Affı için yapılan 3 milyonun üzerinde başvurudan 25 milyar TL gelir elde edildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, İmar Affı, 24 Haziran 2018 tarihindeki seçimden hemen önce uygulanmaya konuldu. Türkiye genelinde 3 milyon 141 bin 821 başvurunun alındığı İmar Affı uygulaması kapsamında 7,2 milyon kaçak bağımsız yapının ruhsatlandırıldığı, 25,5 milyar TL gelir elde edildiği öğrenildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı verilerine göre, 15 Haziran 2019 tarihinde süresi dolan Yapı Kayıt Belgesi almak için 3 milyon 141 bin 821 başvuru yapıldı. Başvurulara ilişkin değerlendirmenin ardından toplam 7 milyon 238 bin 50 adet kaçak bağımsız bölüm için Yapı Kayıt Belgesi hazırlandı.

Yapı Kayıt Belgesi için alınan 3 milyonun üzerindeki başvuru kapsamında elde edilen gelir, 25 milyar 592 milyon 733 bin 834 TL olarak kayıtlara geçirildi.