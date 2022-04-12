İmamoğlu, yerin altında metro çalışanlarıyla iftar yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugünkü iftarını, yerin 25 metre altında, Dudullu-Bostancı Metro Hattı çalışanlarıyla birlikte yaptı. Yapımında sona doğru yaklaşılan hattın Bostancı İstasyonu’nda düzenlenen iftar etkinliğine, yaklaşık 200 çalışan katıldı.

Orucunu, yerin 25 metre altında mesai arkadaşları ile birlikte açan İmamoğlu, “İstanbul dünyanın en büyük şehirlerinden birisi. Böylesi büyük bir şehrin görünmez kahramanları, görünmez emekçileri ve hayatı kolaylaştıran, hayatı geliştiren insanları vardır. Burada iftarımı açtığım sizler de o bilinmeyen, görülmeyen kahramanların bir grubusunuz. Yer altında İstanbul'un yaşamını kolaylaştırmak için, belki de en önemli yatırımlardan birisi olan metroyu inşa eden insanlarsınız. İstanbul'da bu emeği ortaya koyan sizlere, sizlerin işverenlerine, çalışma arkadaşlarınıza, hepinize minnet duygularımı, teşekkürlerimi iletiyorum öncelikle” dedi.

"Bu yıl sonunda buranın vatandaşlarımızla buluşmasını arzu ediyoruz"

Dudullu-Bostancı metro hattının kendisi için en kıymetli işlerden bir tanesi olduğunu vurgulayan İmamoğlu, “Bu yıl sonunda buranın vatandaşlarımızla buluşmasını çok arzu ediyoruz. Sizlerin ortaya ciddi bir emek koyduğunu biliyorum. Yüklenici firmalarımızın, burayı inşa eden firmalarımızın ciddi bir sorumluluk aldıklarını görüyorum, biliyorum; bunu hissediyorum. Bunu da hayatım boyunca hiç unutmayacağım. Bu güzel eserler bir kişiye, şahsa ait değildir. Bu güzel eserler, millete aittir. Hep beraber bunu üretiyoruz. Hep beraber var ediyoruz. Yarınlarda da milletçe keyfini çıkaracağız, hayatımıza değer katacak. Bugün bir başkası bir işe başlar, yarın bir başkası bitirir. Yarınlarda bir başkası gelir, -hiç önemi yoktur- dediğim gibi bu işlerin sahibi millettir. Ben, o inançla işime sarılıyorum. Milletimize hizmet etmekten de onur ve gurur duyuyorum. Çok mutluyum. Hepinize tatlı bir yaşam, sağlıklı bir yaşam, huzurlu, başarılı bir yaşam, bereketli bir yaşam diliyorum. Hepinizin yuvalarına, evlerine, anne, baba, çoluk, çocuk hepsine sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, iftarın ardından çalışanlarla anı fotoğrafları çektirdi.

İBB öz kaynaklarıyla inşa ediliyor

İBB, 4 ilçeden geçecek 13 istasyonlu Dudullu-Bostancı metro hattının yapımına, 26 Şubat 2016’da başladı. Yüzde 55 seviyesine ulaşan imalat işlemleri, finansman yetersizliğinden dolayı, 2019 yılının Mart ayında durma noktasına geldi. 23 Haziran 2019 seçimlerinin ardından göreve başlayan İmamoğlu, durmuş metro hatları konusuna öncelik verdi ve finans kaynağı bulma konusuna yoğunlaştı.

Dudullu-Bostancı metro hattındaki çalışmalar, İBB öz kaynakları devreye sokularak, Temmuz 2020 yılında tekrar başlatıldı. Hat; Dudullu istasyonunda M5 Üsküdar-Çekmeköy metro hattı ile Kozyatağı istasyonunda M4 Kadıköy-Tavşantepe metro hattı ile Mevlana istasyonunda Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı ile Bostancı istasyonunda ise Marmaray işletmesi ile entegre olacak. Kadıköy, Maltepe, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerinden geçecek hatta, 13 istasyon (Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşekadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Mevlâna, İmes, Modoko, Dudullu, Huzur, Parseller) bulunacak.