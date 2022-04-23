İmamoğlu, Yenikapı’da 23 Nisan kutlamasına katıldı: Ülkemizin geleceği çok aydınlık; çünkü pırıl pırıl çocuklarımız, gençlerimiz var

Yenikapı’da düzenlenen 'Çocuk Karnavalı'na katılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Hep birlikte çok güzel bir geleceğe şehrimizi, ülkemizi taşımak için mücadele vereceğiz. Ülkemizin geleceği çok aydınlık. Çünkü pırıl pırıl çocuklarımız var, gençlerimiz var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 102'nci yıldönümünde karnaval havasında kutladı. İBB'nin tüm birim ve iştiraklerinin katılımıyla, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen çocuk karnavalı, sabah 10.00'da başlayıp, gün boyu sürdü. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da binlerce çocuğun aileleriyle birlikte bir araya geldiği etkinlikte bir konuşma yaptı.

Çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılaşan İmamoğlu, “23 Nisan Bayramı'nı bir bayram gibi kutlamanın tadını çıkarın istedik. Sizi davet ettik. Ne güzel geldiniz ve bizlerle bir aradasınız. Çocuklarımız bayramı tadıyor. Bu güzel bayramı bilmeleri, anlamaları, hissetmeleri kadar aslında bütün çocuklarımızın bir arada olması da çok güzel. 23 Nisan dünyada bir tane; başka yok. Onu da bize Mustafa Kemal Atatürk hediye etti. Ne mutlu bize” dedi.

"Yönetimimizin her anında çocukları düşünmek zorundayız"

23 Nisan'ı çocukluğundan beri coşkuyla kutladığını aktaran İmamoğlu, “İstanbul, dünyanın neredeyse en büyük çocuk kenti. Bizdeki çocuk oranı, çocuk sayısı başka hiçbir yerde yok. Onun için, ‘Yönetimimizin her anında çocukları düşünmek zorundayız' diyorum arkadaşlarıma. Gerçekten iyi çocuklar, güzel çocuklar, iyi yetişen çocuklar hepimizin en büyük teminatı, hepimizin en büyük dileği. Burada anneler, babalar, bütün ebeveynler hayatlarını çocuklara adamıyorlar mı? Hayatlarını çocuklarımıza adıyoruz. O bakımdan şehir olarak da kent yönetimi olarak da çocuklarımızı çok düşünen, çok dert edinen ve onları mutlu eden bir yönetim olma gayretini en üst seviyede göstereceğiz” diye konuştu.