İmamoğlu veto etmişti; İİB'ye ait bazı taşınmazların ilçe belediyelerine devri AKP'lilerin oylarıyla belediye meclisinden geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun veto ettiği İBB’ye ait bazı taşınmazların AKP’li ilçe belediyelerine verilmesi ve bazılarının yeşil alan yapılmasını da içeren teklifler meclisten ısrar karar olarak aynen yeniden geçti. CHP’li meclis üyeleri tepki gösterdi.



İBB Meclisi eylül ayı meclis toplantılarının son oturumu gündemine İmamoğlu’nun veto ettiği daha önce mecliste oyçokluğuyla alınan kararlar geldi. Cumhuriyet'ten Hazal Ocak imzalı habere göre, tekliflerde Başakşehir’de İBB şirketi Kiptaş’a ait sosyal ve kültürel tesis alanının yeşil alana alınması, İstanbul genelinde çatılara ilişkin değişiklik, İBB mülkiyetindeki Başakşehir Sular Vadisi’nde yer alan nikâh salonu ve sosyal tesisin ilçe belediyesine 10 yıl süreyle verilmesi, İBB’ye ait Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’ndeki taşınmazın kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere 25 yıl süreyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bedelsiz tahsisi gibi konular yer aldı.

Teklifler itirazlara karşın AKP’li meclis üyelerinin oylarıyla aynen kabul edildi.

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