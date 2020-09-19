İBB'nin arsa satış teklifleri AKP'li üyelerce reddedilirken, Tuzla'da belediye arsası satışa çıkarıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Meclisi’nde, AKP’li üyelerin oyuyla arsa satışı reddedilirken, AKP’nin yönetimde olduğu Tuzla’da belediye 26 bin metrekareden büyük bir arsayı satışa sundu.

BirGün’den Uğur Şahin’in haberine göre, Tuzla Belediyesi kendi mülkiyetinde bulunan, 26 bin metrekareden büyük bir arsayı 74,6 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı.

İBB’nin, eylül ayı Meclis gündeminde Şişli, Eyüp, Bağcılar, Zeytinburnu, Kağıthane, Fatih, Bahçelievler, Pendik, Üsküdar, Ataşehir, Bakırköy, Kartal, Gaziosmanpaşa gibi ilçelerde bulunan ve atıl durumdaki arsaları kaynak olarak kullanmak için satılmasını teklif etmişti.

Ancak AKP Grubu bu teklifleri, kentsel dönüşüm çalışmalarında değerlendirilebileceği gerekçesiyle öneriyi reddetmişti.

Resmi Gazete'de yayınlandı

Öte yandan Resmi Gazete’de yayınlanan Tuzla Belediyesi’ne ait arsanın ilanı dikkat çekti.

Tuzla Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan ve satışa çıkartılan arsa İstasyon Mahallesi’nde yer alıyor. D-100 Karayolu ile TCDD Demiryolu arası bir bölgede yer alan 8193 nolu parsel, 26 bin 192 metrekare büyüklüğünde. Belediye söz konusu arsa için 74 milyon 646 bin 397 TL muhammen bedel tespit etti.

Tuzla Belediyesi söz konusu arsayı temmuz ayında da satışa çıkarmıştı. Ancak temmuz ayındaki satış ilanında arsa için 110 milyon 5 bin 476 TL muhammen bedel belirlenmişti. Önceki ihalede arsayı satamayan Belediye muhammen bedeli yaklaşık 35 milyon TL düşürdü.