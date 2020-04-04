İmamoğlu ve Yavaş'tan Alparslan Türkeş mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Alparslan Türkeş'in 23. ölüm yıl dönümünde anma mesajı yayınladılar.
Mansur Yavaş Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Ebediyete intikalinin 23. yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetli siyasetçisi Alparslan Türkeş’i hürmetle anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu'da anma mesajında, "Siyaset tarihimizin önemli kişilerinden Alparslan Türkeş'i vefat yıl dönümünde rahmetle anıyorum. #AlparslanTürkeş" ifadelerine yer verdi.