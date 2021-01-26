İmamoğlu, Uygur Türkleri için aracı oldu; 17 gün sonra dilekçeler Çin konsolosluğuna ulaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin'in İstanbul'daki konsolosluğu önünde 17 gündür eylem yapan Uygur Türkleri'ne aracı olarak, Doğu Türkistanlıların kayıp yakınlarıyla ilgili belgelerini Çinli yetkililere ulaşmasını sağladı.

Dünya Uygur Meclisi'nin Twitter sayfasında duyurulan haberde, "Çin İstanbul Başkonsolosluğu'nun önündeki 17 günlük protestolardan sonra konsolosluk yetkilileri İmamoğlu'nun yardımıyla kayıp yakınlarının belgelerini almayı kabul etti" ifadelerini kullanıldı.

Ekrem İmamoğlu da Twitter hesabından, söz konusu haberi alıntılayarak, "Bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle ve insani olarak elimden gelen gayreti göstereceğim. Görüşmede karşılıklı olarak bana duyulan güven için teşekkürler" açıklamasını yaptı.

İstanbul'da yaşayan Uygur Türkleri, Çin yönetimi tarafından Doğu Türkistan'daki eğitim merkezi adı altındaki "toplama kamplarında" zorla tutulan aile fertlerinin durumunu öğrenmek ve onlarla iletişim kurabilmek için 17 gündür Çin Konsolosluğu önünde eylem yapıyordu.