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İmamoğlu: Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz

Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra 11.30 seviyesini gören ABD Doları, 11.12 TL bandında seyrediyor

18 Kasım 2021 20:49

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dolar/TL kurunun yükselmesiyle ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belediye adına yatırımlarını sürekli yeniden revize etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Karar öncesinde 10.54 seviyelerine kadar gerileyen dolar, kararın ardından ilk tepki olarak 10.97 seviyesini aşmıştı.

 
İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 
 
"Türkiye için olduğu gibi İstanbul’un da en az 10 yıllık yatırımlarını bugünden planlamamız, geleceği görebilmemiz gerekirdi. Oysa, Türk Liramızın hızla değersizleşmesi yüzünden, her gün bütçemizi revize etmekle uğraşıyor, bütün yatırımlarımızı gözden geçirmek zorunda kalıyoruz."
 
 
 
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