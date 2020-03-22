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İstanbul'da sokağa çıkma yasağından önce 65 yaş ve üzeri 84 bin kişi toplu taşıma kullanmış

22 Mart 2020 16:14

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koronavirüs'ün en çok risk oluşturduğu 65 yaş ve üstü nüfusla ilgili sokağa çıkma yasağı getirilmesinden bir gün önce, bu grubun İstanbul’daki seyahat istatistikleri açıklandı. İmamoğlu, "Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanımın ciddi oranda azaldı" dedi. 

TIKLAYIN | 65 yaş üzerinde olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlara dışarı çıkma sınırlaması getirildi!

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldı. Sahte 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar için de kontroller sıklaştırıldı. Yaş almış büyüklerimizi evde kalmaları için tekrar uyarıyor, diğer vatandaşlarımızı da bu konuda incitici davranmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı. 

İmamoğlu'nun paylaştığı grafiğe göre, iki hafta önce cumartesi günü 424 bin 795 kişi toplu taşımayı kullanırken, sayı dün 83 bin 914’e kadar düştü.

Yeni tip Koronavürüs salgınının yaş ilerledikçe risk unsurunun arttığı gerekçesiyle İzmir ve Ankara'da 65 yaşa özel ücretsiz seyahat kartları askıya alınmış İmamoğlu ise İstanbul'da böyle bir uygulama yapılmayacağını duyurmuştu.

İmamoğlu, böyle bir kısıtlamayı haksızlık olarak gördüğünü, Koronavirüs'le mücadelede seyahatle ilgili bazı kısıtlamalara gidildiğini, 24 saat metro uygulamasının kalktığını ve hafta için ulaşım seferlerini seyrekleştirdiklerini belirtmişti. 

Öte yandan dün İçişleri Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara dışarı çıkma sınırlaması getirmişti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

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