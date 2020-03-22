İstanbul'da sokağa çıkma yasağından önce 65 yaş ve üzeri 84 bin kişi toplu taşıma kullanmış

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , Koronavirüs'ün en çok risk oluşturduğu 65 yaş ve üstü nüfusla ilgili sokağa çıkma yasağı getirilmesinden bir gün önce, bu grubun İstanbul’daki seyahat istatistikleri açıklandı. İmamoğlu, "Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanımın ciddi oranda azaldı" dedi.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldı. Sahte 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar için de kontroller sıklaştırıldı. Yaş almış büyüklerimizi evde kalmaları için tekrar uyarıyor, diğer vatandaşlarımızı da bu konuda incitici davranmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı grafiğe göre, iki hafta önce cumartesi günü 424 bin 795 kişi toplu taşımayı kullanırken, sayı dün 83 bin 914’e kadar düştü.