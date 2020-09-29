T24 LogoT24 Logo
Gündem

İmamoğlu: Taksi projesine halkın yüzde 85'inin ciddi desteği var

29 Eylül 2020 09:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bir süredir belediyenin gündeminde bulunan mevcut 17 bin 395 taksiye, 6 bin yeni taksi daha ilave edilmesi konusunda halkın yüzde 85'inin desteğinin bulunduğunu kaydetti. İmamoğlu,  İstanbul'daki kadar taksiden memnuniyetsizlik, dünyada yoktur” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu dün Sözcü gazetesini ziyaret etti. Kültür A.Ş.'nin yayını Nutuk'u hediye eden İmamoğlu, gündeme dair değerlendirmelerde buludu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aralık ayında İstanbul'da tüm deprem toplam alanlarında tatbikat yapılacağına ilişkin açıklamasına değindi. İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Yeni deprem toplanma alanlarını biz tanımladık. Eğer bunlar öngörülüyorsa tatbikatlar yapılır. Ama eski kayıtlardaki toplanma alanlarına bakarlarsa, bulamazlar. Yerinde AVM falan bulabilirler. Şu anda hem deprem toplanma alanları, hem de mevcut geçici barınma alanları sistemde yüklüdür, bellidir. Hatta bir kısmı için de çalışmalar sürüyor.”

Gelirde azalma

Pandemi döneminde yaşanan gelir kayıplarına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, “2019-2020 dönemine ait devletten gelen vergi paylarında çok ciddi bir azalma yaşamadık. Geçmiş yıla ait olduğu için. Ama önümüzdeki sene ciddi bir daralma yaşayabiliriz. Belediye ve iştiraklerinin gelirlerinde ise 2 milyar liralık bir kayıp yaşandı” bilgisini verdi.

ETİKETLER

ekrem imamoğlusözcütaksi porjesideprem tatbikatıavmgelirde azalma
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24