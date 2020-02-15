İmamoğlu: Siyaseti hayatında kutsallaştıran hata yapar, siyasete hizmet etme aracı olarak bakılmalı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Siyaseti hayatında kutsallaştıran hata yapar. Siyasi kimlikleri, siyasi partileri kutsallaştıran da hata yapar" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile birlikte, Trabzon Köprübaşı Kültür ve Dayanışma Derneği’nin Beykoz’da düzenlediği geceye katıldı.

Gecede konuşan İmamoğlu, “Bizim hangi partiden olup olmadığımıza bakmayın. İyi mi yapıyor kötü mü yapıyor ona bakın” dedi. İmamoğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

“Siyaseti hayatında kutsallaştıran hata yapar. Siyasi kimlikleri kutsallaştıran da hata yapar. Siyasi partileri kutsallaştıran da hata yapar. Siyasi partiler, siyasi liderler, siyaset kurumu teferruattır. Siyaset mecrasına, hizmet etmek için araç olarak bakmak gerekir. Hayatımızı zehir eden partizanlık duygularından kurtularak; vatanımıza, milletimize, değerlerimize, gelenek ve göreneklerimize, bayrağımıza hizmet etme bilincini yaşayan insanlar olmayı umut ediyorum.”

Herkesin bir iş için yola çıkmadan önce duasının olduğunu belirten İmamoğlu, kendi duasının da ‘başta milletine ve vatanına karşı mahcup olmamak’ olduğunu söyledi. İmamoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğum dönem olsun, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yolculuğum olsun hep aynı duaları ettim. Önce Allah beni aileme mahcup etmesin. Babamla birlikte buradayım. Aile fertlerinin gurur duyduğu bir evlat olmak önemli. İkinci duam ise doğduğum topraklara mahcup olmamak yönündedir. Bir başka duamız ise elbette seçildiğimiz bu kadim şehrin 16 milyon insanına karşı mahcup olmamaktır. Ve nihayetinde hepimiz memleket sevdalısıyız.”