İmamoğlu, Rusya'nın önde gelen yayınlarından Kommersant'a konuştu: Türkiye'de siyaset yapmak kolay değildir; cesaret ister

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Bu iktidarın gidişini bekleyecek kadar sabrımız var'' dedi.

Rusya'nın en çok okunan gazetelerinden Kommersant'a konuşan İmamoğlu, ''Türkiye'de siyaset yapmak kolay değildir. Cesaret ister'' ifadelerini kullandı.

Kommersant, söyleşinin girişinde İmamoğlu'nun 2023 yılında yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin olası adayları arasında adının geçtiğine dikkat çekti.

Muhalefetin belediye başkanlarından olmanın zorluklarına da değinen İmamoğlu, ''Biz hep tavizden yanayız, ancak diğer taraf çatışmayı tercih ediyor. Merkezi otorite bizim kabul edemeyeceğimiz kararlar alıyor. İstanbulluların kabul edemeyeceği kararlar alıyor. Bizim kırmız çizgilerimiz var. Ancak ne karar alırsak alalım saydamlık prensiplerine uyuyoruz. Her adımımızı halkımıza anlatıyoruz'' dedi.

İmamoğlu, Ankara ile anlaşamayacakları konulardan birinin Kanal İstanbul olduğunu, bu konuda asla taviz vermeyeceklerini ifade etti.

İBB Başkanı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak da, ''Türkiye'deki durumu göz önünde bulundurduğumuzda bir kişi kişisel hırsları ve tercihlerine göre hareket edemez. Nasıl İstanbul Belediye Başkanı oldum hatırlıyor musunuz? Bana teklif ettiler ve ben de kabul ettim. Bence muhalefet ittifakı bu konu üzerinde çalışıp en iyi adayı seçecektir'' değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Türkiye ilişkisinin Erdoğan-Putin ilişkisinden fazlası olduğunu ifade eden İmamoğlu, ''İktidar değişikliğinden ilişkimiz hiçbir şey kaybetmez, hatta yeni fırsatlar bile doğabilir'' diye konuştu.