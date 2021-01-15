Halk Ekmek: AKP döneminde Halk Ekmek büfesi işletmesi verilen şehit ve gazi yakını sayısı sadece 3

İstanbul’a yeni 142 Halk Ekmek büfesi açılması teklifi, AKP ve MHP'li İBB Meclis üyelerinin şehit, gazi ve engelli yakınlarına büfe işletme izni verilmesi şartı ile kabul edildi.

T24'e konuşan Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemden, Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı döneme kadar sadece 2 şehit, 1 gazi ve 21 engelli yakınına Halk Ekmek büfesi işletmesi verildiğini açıkladı.

Özgen Nama, AKP'nin geçmiş dönemdeki uygulamalarını hatırlatarak, 25 yıllık uygulamada 533 Halk Ekmek büfesinden sadece 2'sinin şehit, 1'inin gazi, 21'inin de engelli yakınlarına, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı seçildikten sonra geçen 1,5 yıllık dönemde ise 1 şehit yakını ailesine büfe işletmesinin verildiğini söyledi.

Özgen Nama, İBB Meclis'inde kabul edilen şartlı onayın İstanbullulara daha uygun fiyata ekmek ulaştırmayı sağlayacağı gerekçesiyle kararı "kötünün iyisi" olarak yorumladı.

Aralık ayında İBB Meclis'inde CHP grubunun 142 yeni Halk Ekmek büfesi açılması teklifinin acil onaylanması teklifi AKP ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edilmedi. AKP Grubu Sözcüsü Faruk Gökkuş, konunun 'teklif' olarak komisyona sevk edilmesini önerdi.

Bunun üzerine İBB İstanbul'un çeşitli yerlerine 40 Mobil Halk Ekmek büfesi kurdu. Bu gelişmelerin ardından Yenikapı Avrasya Gösteri Merkezinde yapılan İBB Meclis toplantısında CHP Grubunun 142 Halk Ekmek büfesi için talep ettiği yer tahsisi görüşüldü.

Gündem maddesi görüşülürken söz alan Hukuk Komisyonu Başkanı AKP'li Muhammet Kaynar, ikinci dereceye kadar şehit yakınlarına, gazilere, yüzde 40 üzeri raporu olan engellilere verilmesi ve devir yasağı konulması şartıyla büfelere izin vereceklerini belirtti.

CHP Grubu ise kadınların, İyi Parti Grubu ise dar gelirli aileler, dul ve yetimlerin de bu kategoriye alınmasını talep etti.

Yapılan müzakerelerin ardından sadece "dul ve yetimler" ibaresi maddeye eklendi. Gündem maddesi Meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, 142 kalıcı büfeyle ilgili yasal sürecin tamamlanmasına kadar 40 mobil Halk Ekmek büfesinin hizmet vermeye devam edeceğini açıkladı. Yasal süreç tamamlandığında mobil büfeler devre dışı kalacak.

TIKLAYIN: İBB Meclisi'nden 142 yeni Halk Ekmek büfesine onay