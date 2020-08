İmamoğlu’nun yeni Genel Sekreteri Çağlar’ın portresi: 270 milyon dolarlık batıktan Akşener iddialarına...

Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığının birinci senesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ilginç bir bayrak değişimi yaşandı: TÜPRAŞ’ın eski CEO’su, Koç Holding kökenli Yavuz Erkut Genel Sekreterlik görevinden ayrıldı, yerine Ziraat Bankası eski Genel Müdürü Can Akın Çağlar atandı.

Neden ilginç? Çünkü Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası genel müdürlüğüne AKP iktidarı döneminde, 2003’te getirilmişti. Ziraat’ten önce, 1998 ile 2003 yılları arasında Family Finans’ta genel müdürlük yapmıştı... Evet, o dönemde kamu atamaları bugünkü kadar çığrından çıkmamıştı; iktidarının ilk yılındaki AKP atamalarda “Bizden” olup olmadığının yanı sıra liyakatli olup olmadığına da az çok bakıyordu... Ama Can Akın Çağlar iktidara çok uzak bir bankacı olsa herhalde Ziraat’in genel müdürlüğüne atanmazdı. Atansa bile herhalde kendisiyle çok uzun süre çalışılmazdı. Çağlar’ın Ziraat Bankası genel müdürlüğü tam sekiz yıl sürdü...

Çağlar 2011’de Ziraat’in genel müdürlüğünden ayrıldı. Yerine bu görevi halen sürdüren Hüseyin Aydın getirildi. Çağlar genel müdürlükten neden ayrıldı? İddialara göre bunda Ziraat’in İstanbul Bayrampaşa’da açılamadan batan Ora AVM’ye verdiği 270 milyon Euro'luk kredinin etkisi vardı.

Bahçeşehir’de oturuyorken İstanbul’a geliş gidişlerimde her gün Ora AVM’nin önünden geçerdim. İçinde masal kahramanlarının dev figürlerinin de bulunduğu, uçsuz bucaksız bir alanı kaplayan kocaman bir AVM’ydi Ora… 70 bin metrekare arsa üzerine kurulacak, içinde 800 yataklı 2 tane otel, 6 bin kişilik kongre merkezi, 2.500 araçlık otopark ve 20 bin metrekarelik çocuk eğlence merkezi olacaktı... Ziraat’in genel müdürlüğünü Can Akın Çağlar’dan devralan Hüseyin Aydın, Ora kredisi için, “Siyaset falan, birtakım şeyleri sokmuşlar” diyerek, kredinin verilmesinde dönemin siyasetçilerinin etkili olduğunu ima etmişti. Aydın, şöyle demişti: “Emekli maaşı, su parası, o işlerle uğraşan Ziraat Bankası ilk defa böyle bir iş yapmaya kalkıyor. Bu işlemden hemen sonra biz göreve geldik. O gün bu krediyi açan, yapan, bulunan bütün arkadaşları görevden aldık. O arkadaşların hiçbiri artık bu karar mekanizmalarında çalışmıyor.”

(Hüseyin Aydın’ın “Emekli maaşından başka bir şeyle” uğraşmadığını söylediği Ziraat Bankası’nın onun döneminde Hürriyet’i satın alması için Demirören’e 700 milyon dolar kredi vermesini geçelim, o ayrı bir yazının konusu…)

Ora AVM kredisinde bankacılık kulislerinde çok konuşulan bir nokta daha var... Projeye ilk kredi veren banka Ziraat değil Garanti’ydi. Garanti, Ora Gayrimenkul’un mali yapısının yeterince güçlü olmadığına kanaat getirerek, 2009 sonunda projeden çekilme kararı almıştı. Devam eden projeyi tamamlamak için birçok bankanın kapısını çalan ve birçoğundan ‘hayır’ cevabı alan Ora Grubu, sonunda Ziraat Bankası ile anlaştı. Ziraat Bankası Ora Grubu’nun hem Garanti Bankası’na olan borçlarını üstlendi hem de yeni bir kredi açarak projenin tamamlanmasını sağladı. Böylece Garanti’nin Ora AVM’ye verdiği, kimi kaynaklara göre 118 milyon Euro’ya ulaşan kredi de kurtulmuş oldu.

Can Akın Çağlar, Ziraat Bankası’ndan ayrıldıktan sonra önce Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda görev aldı, ardından Garanti Bankası’nın o dönemdeki sahibi Doğuş Holding’un sigorta şirketi Eureka’ya Genel Müdür oldu...

Böyle bir geçmişten gelen Can Akın Çağlar, nasıl oldu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli koltuklarından birine oturdu? Sözcü yazarı Emin Çölaşan’ın Hürriyet’te yazdığı yıllarda kendisine perde arkası bilgileri getiren bir ‘minik kuş’ vardı. Benim de tanıdığım bir ‘minik kuş’ var ve ona göre bu atamada, CHP’den ziyade İyi Parti ve lideri Meral Akşener etkili...

Bir başka iddia, Ekrem İmamoğlu'nun genel sekreterlik görevi için Can Akın Çağlar'dan önce başka isimlerle de görüştüğü ama bu zorlu görevi üstlenmek isteyenin çıkmadığı yönünde...