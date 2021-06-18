İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar İBB Meclisi'nde AKP-MHP oylarıyla yeniden kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun veto ederek bir kez daha görüşülmek üzere İBB Meclisi'ne gönderdiği üç karar; AKP ve MHP'nin oylarıyla yeniden kabul edildi.

İBB Meclisi haziran ayı 3. oturumu Yenikapı’da bulunan Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.

Meclis oturumunda gündem dışı konuşmaların ardından komisyonlardan gelen 40 madde görüşüldü. Toplantıda, mayıs ayı oturumunda kabul edilen, ancak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen İETT’nin 250 adet yeni hat açması ve 66 bin servis aracının ağustos ayının sonuna kadar toplu taşımada kullanılmak üzere entegre edilmesi kararları yeniden gündeme geldi. Karar meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AKP ve MHP oyları ile “ısrar karar” olarak kabul edildi.

Toplantıda ayrıca, mayıs ayı meclisinde kabul edilen ancak Başkan İmamoğlu’nun veto ettiği Şile ve Güngören’deki mülkiyeti İBB’ye ait alanların AKP'li ilçe belediyelerine bedelsiz olarak tahsis edilmesine ilişkin kararlar da oy çokluğu ile yine "ısrar kararı" olarak kabul edildi. (ANKA)

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