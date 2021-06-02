İmamoğlu'nun suçladığı eski KİPTAŞ Genel Müdürü Yıldırım: 400 değil 1856 konut yapılabiliyordu; o maket duruyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2015 yılında KİPTAŞ’ın almaya karar verdiği arazinin İBB’den önce alınıp, 4 gün sonra İBB’ye yaklaşık 3 katına satıldığını açıkladığı araziyle ilgili tartışma büyüyor. Habertürk’ün haberine göre dönemin KİPTAŞ Genel Müdürü Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İBB Meclisi’nde bir konuşma yaptı. İmamoğlu’nun yalan söylediğini savunan Yıldırım, “İnsanların haysiyeti ve şerefi var. Mahkemede hesaplaşacağız” dedi. 2016 yılında yaklaşık 109 bin metrekarelik iki parselden oluşan arsanın 1856 konut yapmak üzere 48 ay vade ile birbiri ile bağlantılı iki şirketten KDV dahil toplam 300 milyon liraya satın alındığını söyleyen Yıldırım, şunları söyledi:

“300-400 konut değil”

“Aldığımız karar şu; 1/5000 ölçekli plan var ve 1.60 hat serbest. İmar planlı bir yer. Yeşil alan falan almıyoruz. Ve bunların hesaplarını falan yaptığımız zaman, diyor ki 300-400 daire çıkıyor. Ondan da bilgisi yok 300-400 konut değil. Hesaplar ortada. 1856 muhtelif büyüklükte konut yapılabiliyor bu arsalara. 100 metrekareden 2+1 konutlardan 850 adet yapabilirsiniz, 120 metrekareden proje çizdik çünkü. Ruhsatını da aldık.”

İmamoğlu’nun projenin hayata geçmediği yönündeki açıklamasının doğru olduğunu belirten Yıldırım şöyle devam etti:

“O maket duruyor”

“Doğru söylediği bir taraf var. KİPTAŞ’ta o maket duruyor. 120 metrekareden 3+1’lik konutlardan 750 adet yapmışız. 200 metrekare 4+1 konutlardan da proje olarak 200 adet, ayrıca 350 metrekare olarak da 5+2’lik 50 adetlik penthouse konutları yapmışız. 1.856 adet konut nerede, 300-400 konut nerede? Hatta 68 milyonluk kısmını da elimizdeki stok dairelerden ve dükkanlardan vermişiz. Konut inşaatları bazen bir anda gider KİPTAŞ’ta. Bakarsınız 1’e 5 olur. Bazen olmaz. Ekonominin durumuna göre tamamını satabilirsiniz veya satamazsınız. Şimdi biz bunu alırken bir mukavele yapmışız satıcıyla. Bir kere bilinmeyen bir şahıs değil. Herhangi bir şahıs diyor. Ve orada da yanlış bilgi var. Bir parselin sahibi bir şirket. Diğer parselin sahibi de o birinci parselin sahibiyle ikinci bir şirket var. İki şirket var ikinci parselde. Hem de ikinci parselde yüzde elli hissesi var. Yani sokaktan gelen birisi değil. Biz insanlarla oturmuşuz konuşmuşuz. Demişiz ki, birinci parseli tamam alırız. Ama ikinci parselde hissedarın var ve üzerinde takyidatın var. Yani banka borçların var. Yani kendisinin yok, diğer ortağının var. Onu temizleyerek gelirsen fiyatımız budur demişiz. Haa temizleyemedin gelemedin, o zaman 1. parselini bin liradan alırız demişiz, kelepir fiyatına. Arsasını 5 gün sonra temizlemiş gelmiş. Arsa ile birlikte o günün şartlarında ve değerleme şirketlerinin de bizim KİPTAŞ’a çalışan arkadaşların değerlendirmesiyle efendim arsalar 48 ay vadeyle satın alınmış.”