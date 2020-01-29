İmamoğlu'nun Palandöken'deki kayak tatili yazarların gündeminde | Kim, ne dedi?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8 büyüklüğünde depremi yaşayan Elazığ'a yaptığı ziyaretin ardından Erzurum Palandöken'de kar tatili yapmasını pek çok sayıda yazar köşesine taşıdı.
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Hürriyet | Ertuğrul Özkök: Demek ki Erzurum'a geçerken Elazığ'a da uğramışsın başkan
"Olmadı Sayın Başkan... Olmadı Ekrem Bey... Bunu kimseye anlatamazsın... İktidara anlatamazsın... Onun trollerine hiç anlatamazsın... Ama sanma ki geriye kalanlara anlatabilirsin... Madem Elazığ’a gittin... Hazır buraya gelmişken Erzurum’a da gideyim havası yaratmayacaktın. Millet depremi konuşurken, ona dağdaki ski’yi konuşturtmayacaktın."
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Hürriyet | Abdulkadir Selvi: İmamoğlu yanlış zamanda yanlış yerde
"Ekrem İmamoğlu, depremden hemen sonra bölgeye koşmuştu. O sırada “Şov için gitti” diyenlere itibar etmedim. İnsanların yanında olmasını, onların acılarını paylaşmasını önemsedim. Keşke Kemal Kılıçdaroğlu da gitse diye düşündüm. O zaman bu davranışını nasıl alkışladıysam, şimdi de deprem bölgesinden tatil beldesine geçmesini eleştiriyorum. Henüz enkazın altından insanlarımız çıkarılırken, henüz enkaz kaldırılmadan, insanlarımızın yarası sarılmadan Ekrem İmamoğlu’nun Palandöken’de kayak keyfi yapmasını yadırgıyorum. Neden? Çünkü Ekrem İmamoğlu öyle sıradan bir başarı kazanmadı."
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Karar | Akif Beki: İmamoğlu'nun tatil zamanlaması
"Okullarda yarıyıl tatilinin zamanlamasını o ayarlamıyor, Elazığ depremine denk geleceğini nereden bilecekti, önceden planlanmıştı, çocuklar hazırlanmış gün sayarken heveslerini mi kırsaydı, sadece İBB Başkanı değil aynı zamanda sorumluluk sahibi ve evine bağlı bir baba olduğu unutulmasın, ailesine hiç vakit ayıramayacak mı, hem Erzurum'da dağ havası almaktan başka ne yapmış ki, duyan da vur patlasın çal oynasın eğlence alemlerine daldı sanacak, hepi topu çoluk çocuk Palandöken'de kayak tatiline gitmiş, gizli saklı da değil kendisi duyuruyor, ne var bunda, aşırı beklenti içine girmiyor muyuz, Elazığ'a dayanışmaya da gitmiş üstelik, görevini yapmış, daha ne bekliyoruz' diyebilirsiniz. Bir çırpıda ağza gelebileceklerden fazlasını da sayıp dökebilirsiniz. Hepsinde haklılık payınız da olabilir. Ama hiçbiri, şu basit gerçeği değiştirmiyor: İmamoğlu'nun tatillerle ilgili bir zamanlama problemi var"
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Yeni Akit | Ali Karahasanoğlu: 16 milyonu uyuttun, hakkındır; iyi kaymalar Başkan Bey!
"İstanbul’u sular basmış iken Marmaris’e gitmesinden tecrübeli olarak. 'Ekrem Başkan şimdi, Elazığ’a boşuna gitmiyordur, onun yine bir kaçamak planı mutlaka vardır' diye tahmin etmeliydik. 'Sülün Osman' dedik. Milleti uyardık.. Ama adam, bizi bile yine ters köşeye yatırdı. 'Deprem incelemesi' dedi. Kayağa gitti. Bir de utanmadan, 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi başka bir değer, başka bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı' diye paylaşım yapmış.. Bu paylaşımı yaptığı saatte olmasa da.. Ekrem Başkan’ın çocukları ile birlikte kayak yapmaya başladığı saatlerde, henüz daha enkaz altından, son vatandaşımız çıkmamıştı. Diyebilirsiniz ki, 'Ekrem Başkan’ın, enkazdan ne sorumluluğu var ki, gittiği kayak ile enkazı birlikte anıyorsun?' 'Deprem sebebi ile ziyaretlere gidiyorum' demese.. Bizim de Ekrem Başkan’a diyeceğimiz bir şey yoktu zaten. Kendisi bu algıyı oluşturdu.. Ama maskeyi indirince altından 'kayak tatili' çıktı!"
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HaberTürk | Nagehan Alçı: Ekrem İmamoğlu akıl tutulması mı yaşıyor?
"Hâlâ inanamıyorum... Bir siyasetçi kendi ayağına kendi eliyle kurşun sıkacak böyle büyük bir yanlışı, hem de bilerek ve isteyerek nasıl yapabilir? Depremin ve can kayıplarının herkesi üzüntüye boğduğu bu ortamda böyle vurdumduymaz bir görüntü nasıl verilebilir? Türkiye, Elazığ ve Malatya’daki depremle yatıp kalkıyor. Ülkenin çeşitli şehirleri her gün sallanıp duruyor. Bu hüzünlü ve yas dolu dönemde Ekrem İmamoğlu, ailesi ile birlikte hem de Elazığ’ın yanı başında bir kayak tatiline nasıl gider? Dahası bir de bizzat kendi sosyal medya hesabından havalı kayak pozlarını nasıl paylaşır? Milletçe deprem acısıyla helak olmuşken, "Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz" mesajını nasıl gönderir?"
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HaberTürk | Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun 'kayak tatili' üzerine!
"Hani bazen insanın basireti bağlanır ve ne yaptığını bilmez hale düşer ve saçmalar ya. Bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da son davranışı ile böyle bir durum yaşadı. Galiba basireti bağlandı İmamoğlu’nun ve o sarsıntının bırakınız deprem bölgesinde, tüm ülkede nasıl bir etki yarattığının farkına varamadı ya da kavrayamadı ki. Depremin yaşandığı Elazığ’ı ziyaretinin ertesi günü Erzurum’a kayak tatiline gidip Palandöken’den farklı açılardan musmutlu pozlar paylaşarak sadece kendisine muhalif olanların değil, bilakis oy verenlerin de tepkisine yol açtı! Bakın benim 78 yaşındaki annem bile diyordu ki dün; 'İnsanlar ölmüş binaların altında. Sağ kurtulanların bir kısmı hastanede, bir kısmı çadırlarda. Ben bu cahil aklımla, sıradan bir vatandaş olarak bile utanır o pozları vermezdim ama İstanbul’un koca başkanı İmamoğlu veriyor! Çok ayıp, çok yakışıksız bir iş oldu gerçekten! Güvenimi yerle bir etti başkan!' Gerçekten de ben de herkes gibi şaşkınlık ve kızgınlıkla karşıladım Ekrem Bey’in bu son tatil olayını... Hele hele yanlış yaptığını söyleyenlere nispet yaparcasına kendi Twitter hesabından; 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı!' mesajını paylaşması..."
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HaberTürk | Nihal Bengisu Karaca: İmamoğlu ‘tatil’ ile arasına mesafe koymalı
"Tamam demiyoruz ki, ‘tatil’ bir felakettir, ‘tatil’ ülke birliği ve bütünlüğü için bir tehdittir. Hayır hayır, kimse İmamoğlu’nun tatil ile arasında ‘organik bir bağ’ olduğunu iddia edemez. Elbette çalışıyor İmamoğlu. Ama tatil ile arasındaki ilişki de ‘fırsat buldukça tatile çıkmak’tan biraz fazlası. Gerekirse fırsatı kendisi oluşturuyor. Misal bazı doğa felaketlerinin tatil için bir fırsat olduğu gibi bir vehme kapılmış gidiyor. Sel olur, deprem olur, insanlar ölür ama olsun, pek çok durum İmamoğlu ve ailesi için çok hızlı biçimde bir ‘tatil fırsatı’na dönüşüveriyor. En son Elazığ depreminde, kentin durumu için olay yerine gitti ve ‘Gelmişken’, Erzurum’da bir kar tatili de yapıverdi. Elazığ’daki depremin üzerinden sadece birkaç gün geçmişti. Empati yapalım, kucaklaşalım ve sevgi… temalı sözcüklerini kendi elleriyle buharlaştırıyor Ekrem Bey. Biz uyarımızı başlıktan yaptık. Ekrem İmamoğlu sadece bir kentin değil Türkiye’nin başkanı olmak istiyorsa, böyle bir iddiası varsa ‘tatil’ ile arasına mesafe koymalı."
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Akşam | Hikmet Genç: 'Bana kayak da yakışıyor' der mi acaba?!..
"Tatili seviyor zahir. İstanbul’u sel almıştı, tatiline kaldığı yerden devam etmişti… Belediye Başkan vekili Aksu’ya sormuşlardı 'İmamoğlu nerede?' diye. Bir gün boyunca kendisine ulaşamamışlardı. Neyse ki bu sefer bolca fotoğraf paylaşmış. Nerde olduğunu biliyoruz. Telesiyejde, kayarken, el sallarken.. Bu nasıl tatil merakıdır böyle. “İstanbul’un kaybedecek tek bir anı yok” diyordu. Mazbatayı alalı 7 ay oldu. Önce yaz tatili, ardından kış tatili. Hazır Elazığ’a, Malatya’ya kadar gitmişken oradan Erzurum’a geçmiş. Kayak yapma fırsatı bulmuş. 'Yardımların halka ulaşıp ulaşmadığını gözlemledikten' sonra tabii!.."
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