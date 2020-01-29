İmamoğlu'nun Palandöken'deki kayak tatili yazarların gündeminde | Kim, ne dedi?

HaberTürk | Sevilay Yılman: Ekrem İmamoğlu'nun 'kayak tatili' üzerine!

"Hani bazen insanın basireti bağlanır ve ne yaptığını bilmez hale düşer ve saçmalar ya. Bence İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da son davranışı ile böyle bir durum yaşadı. Galiba basireti bağlandı İmamoğlu’nun ve o sarsıntının bırakınız deprem bölgesinde, tüm ülkede nasıl bir etki yarattığının farkına varamadı ya da kavrayamadı ki. Depremin yaşandığı Elazığ’ı ziyaretinin ertesi günü Erzurum’a kayak tatiline gidip Palandöken’den farklı açılardan musmutlu pozlar paylaşarak sadece kendisine muhalif olanların değil, bilakis oy verenlerin de tepkisine yol açtı! Bakın benim 78 yaşındaki annem bile diyordu ki dün; 'İnsanlar ölmüş binaların altında. Sağ kurtulanların bir kısmı hastanede, bir kısmı çadırlarda. Ben bu cahil aklımla, sıradan bir vatandaş olarak bile utanır o pozları vermezdim ama İstanbul’un koca başkanı İmamoğlu veriyor! Çok ayıp, çok yakışıksız bir iş oldu gerçekten! Güvenimi yerle bir etti başkan!' Gerçekten de ben de herkes gibi şaşkınlık ve kızgınlıkla karşıladım Ekrem Bey’in bu son tatil olayını... Hele hele yanlış yaptığını söyleyenlere nispet yaparcasına kendi Twitter hesabından; 'Yarıyıl tatili nedeniyle çocuklarım ve eşim ile birlikte dünya güzeli Erzurum’u hissetmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin her köşesi ayrı bir cennet. Türkiye kavganın değil sevginin merkezi olmalı!' mesajını paylaşması..."



Yazının devamı için tıklayın