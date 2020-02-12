İmamoğlu'nun kendisine küfür ettiğini söyleyen AKP'li Aşıkkutlu'dan 3 kuruşluk tazminat davası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun meclis kürsüsünden küfrettiği iddia edilen AKP meclis üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunup 3 kuruşluk tazminat davası açacağını açıkladı. Kürsüde, hemen yanında oturduğu İmamoğlu’nun sözlerini duyup olayı AKP Grubu’na aktaran divan kâtibi Onur Uygun da Aşıkkutlu’nun açacağı davada şahit olacağını belirtti.

İBB Meclisi’nin şubat ayı toplantısının ilk oturumuna, İBB Başkanı İmamoğlu’nun ettiği iddia edilen küfür damga vurdu. İmamoğlu’nun yakın çevresine, “Bir anda boş bulundum. Kayak tatilim üzerinden bana operasyon çekiliyor” diye anlattığı belirtilen olay, AKP grubu ile İmamoğlu’nun arasını açtı.

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Divan Katibi Onur Uygun'un aktardığına göre İmamoğlu, Tevfik Göksu'nun ‘Deprem için ne yaptınız?” sorusunu yöneltince, AKP'li Aşıkkutlu'nun "Başkanımız kayak yaptı" cümlesine sinirlenerek küfür etti. Küfürün muhatabı olduğu iddia edilen AKP'li İBB Meclis Üyesi Aşıkkutlu, “Tevfik Göksu, Esenler’deki kentsel dönüşümle ilgili konuşurken, ‘Depremle ilgili ne yaptınız’ diye sordu. Ben de bunun üzerine ‘Kayak yaptılar’ dedim, ‘Kayak nasıldı’ diye bir ifadem olmadı” diye konuştu.

"Tenhada özür olmaz"

Aşıkkutlu Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Hukuki olarak süreci idame ettireceğiz. Suç duyurusu yapacağım. Hemşerimiz tarafından böyle bir hakarete maruz kaldık. Ben küfrü duymadım ama yandaki divan katibi arkadaşımız duydu. Sonra kendisi de söylediği beyanı tasdik etti. Başkan, meclis bitiminde geldi, ‘5 dakika konuşabilir miyiz?’ diyerek beni makamına davet etti. Ben de ‘Uygundur’ diyerek gittim. O sözün bir anda ağzından çıktığını, üzgün olduğunu söyleyip özür diledi. Ben de kameralar önünde işlenmiş eylemin özrünün tenhada olmayacağını, meclis önünde hem şahsımdan hem meclisten özür dilemesi gerektiğini söyledim. Üzgün olduğunu beyan ediyordu, o ruh halini de tarafımıza yansıttı. İçeriden üzgün olup olmadığını Allah bilir tabii.”