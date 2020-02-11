İmamoğlu'nun kendisine küfür ettiğini söyleyen AKP'li vekil: Meclis oturumu bitiminde yanıma geldi, özür diledi

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) İl Meclis Üyesi Mehmet Akif Aşıkkutlu, oturum sırasında kendisine küfür ettiğini belirttiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özür dilediğini söyledi. Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşımda bulunan AKP'li Aşıkkutlu, "Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir" dedi.

Yasal haklarını saklı tuttuğunu söyleyen Aşıkkutlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İBB Meclisinde, Büyükşehir Belediye Başkanı Meclis kürsüsünden şahsıma yönelik gayri ahlaki ve hakaretamiz sözler sarf etmiştir. Meclis oturumu bitiminde yanıma gelerek beni makamına davet etmiş ve sarf ettiği sözleri dolayısıyla benden özür dilemiştir" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İBB Meclisi’nde dün yapılan Şubat ayı olağan toplantısında İmamoğlu’nun Aşıkkutlu’ya yönelik sözleri nedeniyle gerginlik yaşandı. İBB Meclisi AKP Grup Başkanı Tevfik Göksü, İmamoğlu’nun Aşıkkutlu’ya küfür ettiğini söyleyerek başkanın özür dilemesini istedi.

Göksü, "Özür dilemezseniz meclisi terk edeceğiz" şeklinde çıkış yaparken İmamoğlu, "Size ifade eden arkadaşımız kendi ifadesiyle söylemiş olabilir. Şahsen arkadaşımla yüz yüze konuşacağım. Grupla alakası yoktur. Şahsıyla alakası vardır" diyerek karşılık verdi.

Göksü, meclisi terk etmek üzere ayağa kalkarken, AKP'li Göksel Gümüşdağ söz alarak İmamoğlu’nun yanlış anlaşıldığını belirtti ve özür dilemesini istedi. Gümüşdağ’ın sözleri üzerine İmamoğlu bu kez, "Üzüntümü dile getiriyorum" ifadesini kullandı. Bunun üzerine Göksü, "Sayın Başkanın üzüntüsünü dile getirmesini özür olarak kabul ediyoruz ve toplantıya devam ediyoruz" dedi.

Gerginliğin yatışması üzerine meclis toplantısı kaldığı yerden devam etti.