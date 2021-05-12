İmamoğlu'nun "Kayıp atlar varsa bulacak olan Tarım Bakanlığı'dır" açıklamasına yanıt geldi: Sorumluluk İBB ve hayvan sahiplerinde

İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun kayıp olduğu iddia edilen Adalar’daki atlarla ilgili sorumluluğun Tarım ve Orman Bakanlığı’nda olduğuna ilişkin açıklamalarına, "Sağlık kontrolleri ve sağlık raporu düzenlemek dışında sorumluğuluz yok" yanıtını verdi.

İstanbul Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Adalar’da faytonculuğun kaldırılmasının ardından sahiplendirilen atlara ilişkin “Bakanlık çip taktı, takip etmiyor. Sahiplendirme işlemini beraber yaptık” sözleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

İddiaların gerçek dışı olduğu savunularak “İBB’nin atları sahiplendirme aşamasında Bakanlığımız ya da İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’müzün tek görevi; Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce gerekli sağlık kontrolleri yapılarak, ‘Yurt İçi Veteriner Sağlık Raporu' düzenlemektir. Bunun dışında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır” denildi.

Sorumluluk hayvan sahipleri ve İBB'de

Açıklamada, il müdürlüğünün üzerine düşen bu görevi yerine getirdiği kaydedilerek “Bundan sonraki sorumluluk tamamen hayvan sahiplerinin yani İBB ve atları sahiplenen kurum, kuruluş ve kişilerin uhdesindedir” denildi.

861 atın, İBB yetkililerinin belirlediği kriterlere göre kurum, kuruluş ve kişilere gönderildiği anlatılarak şunlar kaydedildi: "Sahiplendirilmiş atların ‘denetim ve kontrolü' Sayın İmamoğlu’nun iddia ettiği gibi İl / İlçe Tarım Orman Müdürlükleri yetkisinde değildir.

Bahse konu atlar İBB tarafından alınmış ve İBB uhdesine geçmiş atlardır. Adalar’daki atların sahiplendirilmesinde İBB ve sahiplenenler arasında ‘At sahiplendirme taahhütnamesi’ imzalanarak, iki taraf arasındaki sorumluluk ve taahhütler kayıt altına alınmıştır."

"Çiple takip etmek mümkün değil"

Açıklama atlara takılan çiplerle ilgili de bilgi verildi. Adalar'da bulunan tüm atlara; 2011 yılından itibaren çip takıldığı ifade edildi. Takılan çiplerin, atların “tanımlama numarasından” ibaret olduğu, “uzaktan veya uydudan izlenmesi” gibi bir durum söz konusu olmadığı kaydedilerek “Çip okuyucular, atların boynuna yaklaştırıldığında okunmaktadır. Dolayısıyla Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlükleri’nin atların yerini bilmelerine imkân yoktur” denildi.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, FOX TV'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada “860 atı sahiplendirdik. Beraberce yaptık. Kurumların başvurularını aldık. Bize başvuran belediyelere, kurum ve kuruluşlara, STK’lara sahiplendirdik. Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaptık. Çip takıldı. Tarım Bakanlığı taktı. Nakliyesini biz üstlendik. Çip, Tarım Bakanlığı tarafından takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı soruyor; ‘Nerede o atlar?' Tarım Bakanı; çıkıp açıklama yapsana. Her anına şahitler. Kayıp atlar varsa, bulacak Tarım Bakanlığı” demişti.

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