İmamoğlu'nun aldığı limonlarla ilgili 'kurgu' haber: 'Yandaş stokçudan aldı' diyeceksin!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından, Mahmut Dölek adlı kameramanın kurgu haber yaptığı ortaya çıktı. İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada avukatlarının olayı doğruladığını; Dölek ve ilgili kişiler hakkında suç duyusunda bulunulacağını söyledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmuştu. Mahmut Dölek adlı kameramanın bir üreticiyle, Ekrem İmamoğlu'nun satın aldığı limonlarla ilgili gerçekleri yansıtmayan, kurgu haber yapmaya çalışmalarının görüntüleri ortaya çıktı.

Gazeteci Mine Kırıkkanat, konuyla ilgili yapılmaya çalışılan kurgu haberin görüntülerini ortaya çıkardı. Kırıkkanat'ın Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, bir kameramanın çiftçiyle röportaj yaptığı görülüyor.

Adı Mahmut Dölek olan kameraman, "100 ton limonun çiftçilerden alınmadığını söylüyorsunuz. Peki Ekrem İmamoğlu bu 100 ton limonu nereden aldı?" sorusunu yönelttiği çiftçiye, ne cevap vermesi gerektiğini de söylüyor.

Kameramanın, röportaj yaptığı çiftçiye, çiftçinin tüm itirazlarına rağmen "yandaş üreticiden aldı, yandaş vurgusu yapacaksın" diye konuşması konusunda ısrar ettiği de görüntülerde yer alıyor.

Murat Ongun'dan açıklama

İBB Basın Sözcüsü Murat Ongun, konuya ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün sosyal medyaya yansıyan yeni bir organize kötülük girişimi daha oldu. Mersin'de M.D. isimli yerel gazeteci bu videoyu çektiğini avukatlarımıza doğruladı. Kendisi ve diğer ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır. Kamuoyunun bilgisine" dedi