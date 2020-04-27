İmamoğlu'nun aldığı limonlarla ilgili 'kurgu' haber hazırlayan 4 kişi serbest

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından, yapılan kurgu habere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı.

İBB, ihracat kısıtlaması nedeniyle, çiftçiye destek olmak amacıyla Mersin’den 100 ton limon alındığını, bunun da İstanbul’da ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını açıklamıştı. Daha sonra bu uygulamayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu aleyhinde ifadelerin kullanıldığı bir video hazırlığına ilişkin kayıt sosyal medyaya yansımıştı. Kameramanın, karşısındaki kişiye “Yandaş stokçularından aldı” demesi gerektiğini söylediği video hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun şikayeti sonrası soruşturma başlatıldı. Polis, şüphelilerin gözaltına alınması için harekete geçti.

Soruşturmada, kameramanlık yapan Erdemli Yerel Diriliş gazetesinin imtiyaz sahibi Mahmut Dölek, Dölek’in konuştuğu ve çiftçi gibi davranan Ömer Tuncel, ikilinin röportajını cep telefonuyla görüntüleyen eski Demokrat Parti ilçe başkanı Emrah Toraman ve eski Kumkuyu belde belediye başkanı Ömer Sezer dün gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarındaki aramada, cep telefonu, bilgisayar, hard disk, flaş bellek ve CD gibi dijital materyallere incelenmek üzere el kondu. Ayrıca banka hesaplarında inceleme başlatıldı.

Şüpheliler bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Erdemli adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden Ömer Sezer, cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk ettiği Mahmut Dölek, Ömer Tuncel ve Emrah Toruman da denetimli serbestlik ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.