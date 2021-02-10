İmamoğlu'nun '150 mahalleye 150 kreş' sloganıyla başlattığı projenin iki ilçedeki plan değişikliğine AKP-MHP'den ret

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘150 mahalleye 150 kreş’ sloganıyla başlattığı "Yuvamız İstanbul" projesi kapsamında Bahçelievler ve Büyükçekmece’de yapılması planlanan iki alandaki plan değişikliğine AKP- MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlardan ret çıktı.

İBB Meclisi’nin şubat ayı oturumlarının ikinci bileşimi Avrasya Gösteri ve Kültür Merkezi’nde Meclis 1. Başkanı Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. İBB Başkanı İmamoğlu’nun ‘Yuvamız İstanbul’ sloganıyla başlattığı “150 mahalleye 150 kreş” projesi kapsamında Bahçelievler’deki parsellerle ilgili plan değişikliği talebi gündeme geldi. Kocasinan Mahallesi’nde 7 bin 60 metrekarelik parselde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin planlara işlenip, arazinin bir kısmının da kreş alanı olarak belirlenmesi önerildi. AKP-MHP grubunun çoğunlukta olduğu komisyonlar, plan teklifini reddetti.

Büyükçekmece Belediyesi’nin Mimaroba Mahallesi’nde 722 metrekarelik park ve dinlenme alanı fonksiyonlu parselin kreş alanı olarak planlaması için yaptığı plan değişikliği teklifi onay için İBB Meclisi’ne gönderildi. Ancak bu teklif de AKP-MHP grubu tarafından reddedildi.

"Biz bu merkezleri tamamlayacağız"

Oylama öncesi söz alan CHP Meclis Üyesi Figen Karadağ, bir çocuk etkinlik merkezinin siyaseten alınan kararla AKP – MHP tarafından reddedildiğini söyledi. Karadağ, “Yuvamız İstanbul’ projesiyle 150 çocuk etkinlik merkezi hedeflemekteyiz. 15 tanesini hizmete sunduk 16’sının tamamlamaktayız. Her ne kadar bu Meclis'te birtakım dirençler gösterseniz de bugün birçok yerde çocuk etkinlik merkezleri 583 çocukla eğitim vermektedir. Bu konuda kararlılığımız devam edecektir yeter ki herkesin önceliği eğitim olsun, yatırım insana dair olsun, betona dair olmasın. Kanal İstanbul gibi çılgın projeye düşünülen 75 milyar liralık yatırım, okul öncesi ve gençlerin geleceğine yatırılacak olsaydı, yatırım yapacağınız kaçınılmaz gerçek, akıl ve bilim yolunda olacaktık. Sizlerden destek görmesek de biz bu çocuk etkinlik merkezlerini tamamlayacağız” dedi.