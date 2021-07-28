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Eğitim

İmamoğlu'ndan YKS paylaşımı: İBB olarak ucuz ulaşım, eğitim desteği ve bazı ayrıcalıklarla İstanbul'u kazananların yanında olacağız

28 Temmuz 2021 09:47

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın açıklamasının ardından yaptığı paylaşımda, "İBB olarak ucuz ulaşım, eğitim desteği ve bazı ayrıcalıklarla İstanbul'u kazananların yanında olacağız" ifadesini kullandı. 

İmamoğlu şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, güne büyük bir heyecan ile başladınız. Sonuçlar hepinize hayırlı olsun. İBB olarak ucuz ulaşım, eğitim desteği ve bazı ayrıcalıklarla İstanbul'u kazananların yanında olacağız. Canlı bir kültür, sanat, doğa, bilim ve spor etkinlikleri de sizi bekliyor"

İstanbul Büyükşehir Belediye BaşkanıEkrem İmamoğluYKSsonuçaçıklama
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