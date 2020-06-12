İmamoğlu'ndan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'ne yanıt: Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim millî duygularımı ölçemez

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine "Asla Türkiyeli hissedemiyor" eleştirisini yapan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim millî duygularımı ölçemez" yanıtını verdi.

Karagül'ün sosyal medya hesabından, "Yine Atina'yı sevindirmiş. Ayasofya'nın açılması için; 'Gerek yok' gibi bir şeyler zırvalamış. Asla Türkiyeli hissedemiyor." paylaşımına ilişkin İmamoğlu Fox TV canlı yayınında, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim milli duygularımı bırakın ölçmeyi ağzına almayı bile haddi olamaz. Onlar zavallılar. Geçmişte terör örgütleriyle yan yana duran, başta FETÖ olmak üzere, insanlar bize yorum yapamazlar." ifadesini kullandı.

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarına ilişkin İmamoğlu, "Ayasofya Camii İstanbul Fethi’nden beri bize emanet, tarihi bir emanet. Yüzde 97 oranında turizmin donduğu, İstanbul’da bütün otellerin kapalı olduğu, milyonlarca insanların işsiz kaldığı bu dönemde bu tartışma niye? Bizim konumuz mu şu anda? Cumhurbaşkanı’nın seçimden önce açıklaması var burayla ilgili. Ayasofya Camii bizim onurumuzdur, bize emanettir." yorumunu yaptı.

İmamoğlu, "Bu süreci siyasi zeminde konuşan ister benim partimden olsun ister başka bir partiden olsun sürece ihanet eder." düşüncesini dile getirdi.