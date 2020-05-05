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İmamoğlu'ndan 'Üç Fidan' mesajı: Yaşasın 'tam bağımsız Türkiye' ülküsüne sahip çıkanlar

05 Mayıs 2020 23:07

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'de sol hareketin en önemli isimleri arasında yer alan Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı idam edilişinin yıl dönümünde paylaştığı mesajla andı. 

6 Mayıs 1972’de idam edilen 68 Kuşağı’nın önde gelen üç ismi Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için sosyal medya paylaşımı yapan İBB Başkanı İmamoğlu, "Yaşasın bugün hâlâ tam bağımsız Türkiye ülküsüne sahip çıkanlar; yılmadan mücadele edenler" diye yazdı.

Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan, 6 Mayıs 1972'de neden idam edildi?

 

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