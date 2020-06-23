İmamoğlu'ndan 'Tedbir aldınız mı?' diye soran muhabire yanıt: Yağmuru durduramayız; 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta yoğun yağış sonrası su baskınları olan mahallede incelemelerde bulunurken, "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" diye soran muhabire, "Nasıl bir tedbir mesela sorduğunuz? Yağmuru durduramayız biliyorsunuz. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin" şeklinde yanıt verdi.

İmamoğlu, Esenyurt'ta bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavi altına alındığı su baskınlarının olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

"20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin"

CNN Türk muhabirinin "Uyarılar yapılıyordu, tedbir aldınız mı?" sorusuna ise göndermeli bir yanıt veren İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl bir tedbir mesela sorduğunuz? Yağmuru durduramayız biliyorsunuz. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. 20-25 yıldır tedbir almayanlara bu soruyu sorabilirsin."

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