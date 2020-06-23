İmamoğlu'ndan sel felaketi sonrası açıklama: Bölgede 15 yıldır yaşanan altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz

İmamoğlu, bugün Esenyurt'ta bir kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin ardından bölgede incelemelerde bulundu.

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Açıklama yapan İmamoğlu, "Bizim tam da bugün İstanbul'da 38 noktada başlattığımız çalışmalardan biri de buraydı. Şantiyeler kuruldu çalışmalar başladı. İstanbul'un kronik hale gelmiş noktalarından biri de Haramidere. Altyapı sorunu yaşanıyor ve bunun gibi birkaç noktada da su baskını riski var. Yaklaşık bu sorun burada 15-20 yıldır yaşanıyor. Bu sorunu inşallah bu yaz halledeceğiz. Kalıcı olarak bu sorunu çözmemiz lazım" dedi.

Sorunun çözümü için plan proje yapıldığını belirten İmamoğlu, "Yapılaşmayla ilgili problemlerin yarattığı altyapı sorunlarını arkadaşlarım çözecekler. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Burada Sayın Valimiz gezi bir takım tespitler yaptı. Biz de tespitler yaptık. Bunların hepsini birleştirip bir çözüm bulacağız" diye konuştu.

İmamoğlu, öncelik insanların bu akşam konaklaması ve bir takım ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yapacaklarını belirterek mağdurların evlerine tekrar sıhhatli bir şekilde girebilmeleri için iş birliği yapılacağını söyledi.