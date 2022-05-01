İmamoğlu'ndan şampiyonluk kutlamasına yanlış fotoğraf

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, paylaştığı Trabzonspor görselinde Eren Bülbül yerine, filmde Eren Bülbül'ü canlandıran oyuncu Rahman Beşel'in fotoğrafını kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Trabzonspor'un şampiyonluğu için yaptığı paylaşımda yanlış fotoğraf kullandı. İmamoğlu, Trabzon'un Maçka ilçesinde çıkan çatışmada vefat eden Eren Bülbül yerine, "Kesişme: İyi ki varsın Eren" filminde Eren Bülbül'ü canlandıran Rahman Besel'in fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımda, "Sporun, centilmenliğin, kardeşliğin ve vatanseverliğin simgesi canları rahmetle anıyorum. Gelin sevgiyi ülkemizde sporun birleştirici gücü ile hep birlikte büyütelim. #MutluluğaKurşunSıkma" notu yer aldı.

İmamoğlu'nun paylaştığı fotoğrafta, Kazım Koyuncu, Özkan Sümer, Mustafa Çelik ve Nazmiye Nine'nin isim ve fotoğrafları kullanıldı.